Путин рассказал о внедрении передовых методов обеспечения кибербезопасности

технологии

россия

рф

владимир путин

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Передовые методы обеспечения кибербезопасности внедряются в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов", текст опубликован на сайте Кремля. Президент РФ подчеркнул, что стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, не только открывает новые возможности, но и сопряжено с весьма серьёзными рисками. "В нашей стране последовательно реализуется комплекс мер по защите цифровых прав граждан, осуществляется системная работа по совершенствованию законодательных норм, регулирующих сбор, передачу, обработку и хранение персональных данных, внедряются передовые методы обеспечения кибербезопасности", - сообщил Путин. Президент РФ так сообщил, что рассчитывает, что дискуссии участников конференции будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы получат практическую реализацию.

рф

