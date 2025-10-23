https://1prime.ru/20251023/putin-863848346.html
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство России пытается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит в четверг первое заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Безусловно, вы же знаете, правительство и так старается сохранить всякие инструменты ипотечного кредитования. В основном то, что у нас сохранилось из льготной ипотеки, направлено именно на семью с детьми", - сказал глава государства на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
