Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования

2025-10-23T15:30+0300

россия

финансы

банки

рф

владимир путин

валентина матвиенко

совет федерации

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство России пытается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит в четверг первое заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Безусловно, вы же знаете, правительство и так старается сохранить всякие инструменты ипотечного кредитования. В основном то, что у нас сохранилось из льготной ипотеки, направлено именно на семью с детьми", - сказал глава государства на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

2025

