Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/putin-863848346.html
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования - 23.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования
Правительство России пытается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T15:30+0300
2025-10-23T15:30+0300
россия
финансы
банки
рф
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство России пытается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит в четверг первое заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Безусловно, вы же знаете, правительство и так старается сохранить всякие инструменты ипотечного кредитования. В основном то, что у нас сохранилось из льготной ипотеки, направлено именно на семью с детьми", - сказал глава государства на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, банки, рф, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации
РОССИЯ, Финансы, Банки, РФ, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
15:30 23.10.2025
 
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования

Путин: правительство сохраняет различные инструменты ипотечного кредитования

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство России пытается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит в четверг первое заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Безусловно, вы же знаете, правительство и так старается сохранить всякие инструменты ипотечного кредитования. В основном то, что у нас сохранилось из льготной ипотеки, направлено именно на семью с детьми", - сказал глава государства на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
 
РОССИЯФинансыБанкиРФВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала