https://1prime.ru/20251023/putin-863848638.html

Путин призвал совершенствовать программы маткапитала

Путин призвал совершенствовать программы маткапитала - 23.10.2025, ПРАЙМ

Путин призвал совершенствовать программы маткапитала

Нужно думать о совершенствовании программы материнского капитала, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T15:32+0300

2025-10-23T15:32+0300

2025-10-23T15:32+0300

россия

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Нужно думать о совершенствовании программы материнского капитала, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. "Безусловно, нужно думать о совершенствовании этого механизма (материнского капитала - ред.), мы стараемся его поддерживать, индексировать", - сказал Путин в ходе заседания.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин