Путин вышел к журналистам после съезда Русского географического общества
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вышел к СМИ после съезда Русского географического общества (РГО), передает корреспондент РИА Новости. Глава государства вышел к прессе по завершении съезда Русского географического общества в четверг. Путин принял участие в заседании XVII съезда Русского географического общества, а после общения со СМИ проведет заседание попечительского совета РГО.
