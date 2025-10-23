https://1prime.ru/20251023/putin-863859531.html

Путин рассказал о разговоре с Трампом

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в последнем разговоре с лидером США Дональдом Трампом саммит в Будапеште был предложен американской стороной. "В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной", - сказал Путин журналистам. На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор.

