Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин прокомментировал новые санкции против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/putin-863859690.html
Путин прокомментировал новые санкции против России
Путин прокомментировал новые санкции против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал новые санкции против России
Новые санкции против России существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T19:39+0300
2025-10-23T19:39+0300
россия
рф
владимир путин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/25/840552540_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_90f0d727e0a68fafe3418dbb8b85b131.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новые санкции против России существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии", - сказал Путин журналистам.
https://1prime.ru/20251023/putin-863859531.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/25/840552540_250:0:2941:2018_1920x0_80_0_0_5442510a0650e7f3362a9af7030dc898.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин, мировая экономика
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Мировая экономика
19:39 23.10.2025
 
Путин прокомментировал новые санкции против России

Путин: новые санкции не скажутся на экономическом самочувствии России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новые санкции против России существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Путин рассказал о разговоре с Трампом
19:34
 
РОССИЯРФВладимир ПутинМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала