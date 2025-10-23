https://1prime.ru/20251023/putin-863859690.html
Путин прокомментировал новые санкции против России
Путин прокомментировал новые санкции против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал новые санкции против России
Новые санкции против России существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новые санкции против России существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии", - сказал Путин журналистам.
