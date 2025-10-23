Реконструкция аэропорта Брянска завершится в 2025 году

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251023/rekonstruktsija-863828103.html
2025-10-23T03:57+0300
2025-10-23T04:31+0300
бизнес
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Основные работы по реконструкции аэропорта Брянска завершатся в 2025 году, авиагавань сможет принимать любые типы самолетов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА Новости. В августе Богомаз говорил, что подрядчик не освоил 735 миллионов рублей, выделенных на проведение реконструкции аэропорта. Организация не приобрела дорогостоящее оборудование, которое могла закупить еще три года назад. Тогда губернатор заявлял, что власти не будут увеличивать смету и выделять дополнительные средства, зато могут применить штрафные санкции за каждый день просрочки по контракту. "Мы делаем реконструкцию, и в этом году основные работы должны завершить. То есть, у нас будет современный аэропорт, который сможет принимать любые типы самолетов в любое время суток. Там только осталось вот эту ионику, которую нужно смонтировать. Ну и там проблемы с ее поставкой, потому что ее долго делает завод. Но до конца года эту работу мы должны завершить", - сказал губернатор. В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Богомаз рассказал РИА Новости, что в текущем году завершат первый этап реконструкции аэропорта "Брянск". Стоимость проекта составила 3,2 миллиарда рублей. Второй этап реконструкции подразумевает ремонт аэровокзала, сейчас на него заказана документация.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
бизнес
Бизнес
03:57 23.10.2025 (обновлено: 04:31 23.10.2025)
 
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Основные работы по реконструкции аэропорта Брянска завершатся в 2025 году, авиагавань сможет принимать любые типы самолетов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА Новости.
В августе Богомаз говорил, что подрядчик не освоил 735 миллионов рублей, выделенных на проведение реконструкции аэропорта. Организация не приобрела дорогостоящее оборудование, которое могла закупить еще три года назад. Тогда губернатор заявлял, что власти не будут увеличивать смету и выделять дополнительные средства, зато могут применить штрафные санкции за каждый день просрочки по контракту.
"Мы делаем реконструкцию, и в этом году основные работы должны завершить. То есть, у нас будет современный аэропорт, который сможет принимать любые типы самолетов в любое время суток. Там только осталось вот эту ионику, которую нужно смонтировать. Ну и там проблемы с ее поставкой, потому что ее долго делает завод. Но до конца года эту работу мы должны завершить", - сказал губернатор.
В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Богомаз рассказал РИА Новости, что в текущем году завершат первый этап реконструкции аэропорта "Брянск". Стоимость проекта составила 3,2 миллиарда рублей. Второй этап реконструкции подразумевает ремонт аэровокзала, сейчас на него заказана документация.
 
Заголовок открываемого материала