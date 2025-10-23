Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России предложили изменить режим работы ПВЗ - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/rezhim-863852301.html
В России предложили изменить режим работы ПВЗ
В России предложили изменить режим работы ПВЗ - 23.10.2025, ПРАЙМ
В России предложили изменить режим работы ПВЗ
Ассоциация участников рынка электронной торговли предложила в России внедрить специальный налоговый режим и отдельный код ОКВЭД для пунктов выдачи заказов,... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T16:28+0300
2025-10-23T16:28+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_659a79a94002609a22d999b5bc105c55.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Ассоциация участников рынка электронной торговли предложила в России внедрить специальный налоговый режим и отдельный код ОКВЭД для пунктов выдачи заказов, связанных с маркетплейсами, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо, направленное министру экономического развития Максиму Решетникову.Согласно информации издания, инициаторы считают, что нынешние налоговые режимы, такие как общая и упрощенная системы налогообложения, не учитывают особенности работы пунктов выдачи, которые действуют по агентской модели и не могут возмещать НДС.Предполагается, что новый налоговый режим будет опробован в некоторых регионах в рамках пилотного проекта. Согласно идее, он будет включать фиксированный налог, зависящий от количества пунктов выдачи, величина которого будет зависеть от количества пунктов выдачи, и предоставление льготных ставок на доходы или прибыль, сообщается в материале.
https://1prime.ru/20250628/ozon-858986798.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_4682d561fb35f39025cb2967473239c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
16:28 23.10.2025
 
В России предложили изменить режим работы ПВЗ

В России могут ввести специальный налоговый режим для ПВЗ

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Ассоциация участников рынка электронной торговли предложила в России внедрить специальный налоговый режим и отдельный код ОКВЭД для пунктов выдачи заказов, связанных с маркетплейсами, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо, направленное министру экономического развития Максиму Решетникову.
Согласно информации издания, инициаторы считают, что нынешние налоговые режимы, такие как общая и упрощенная системы налогообложения, не учитывают особенности работы пунктов выдачи, которые действуют по агентской модели и не могут возмещать НДС.
Предполагается, что новый налоговый режим будет опробован в некоторых регионах в рамках пилотного проекта. Согласно идее, он будет включать фиксированный налог, зависящий от количества пунктов выдачи, величина которого будет зависеть от количества пунктов выдачи, и предоставление льготных ставок на доходы или прибыль, сообщается в материале.
Склад Ozon - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
Ozon рассказал о самых необычных местах своих ПВЗ
28 июня, 12:01
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала