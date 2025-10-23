https://1prime.ru/20251023/rezhim-863852301.html
В России предложили изменить режим работы ПВЗ
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Ассоциация участников рынка электронной торговли предложила в России внедрить специальный налоговый режим и отдельный код ОКВЭД для пунктов выдачи заказов, связанных с маркетплейсами, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо, направленное министру экономического развития Максиму Решетникову.Согласно информации издания, инициаторы считают, что нынешние налоговые режимы, такие как общая и упрощенная системы налогообложения, не учитывают особенности работы пунктов выдачи, которые действуют по агентской модели и не могут возмещать НДС.Предполагается, что новый налоговый режим будет опробован в некоторых регионах в рамках пилотного проекта. Согласно идее, он будет включать фиксированный налог, зависящий от количества пунктов выдачи, величина которого будет зависеть от количества пунктов выдачи, и предоставление льготных ставок на доходы или прибыль, сообщается в материале.
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ.
Ассоциация участников рынка электронной торговли предложила в России внедрить специальный налоговый режим и отдельный код ОКВЭД для пунктов выдачи заказов, связанных с маркетплейсами, пишет
газета "Ведомости" со ссылкой на письмо, направленное министру экономического развития Максиму Решетникову.
Согласно информации издания, инициаторы считают, что нынешние налоговые режимы, такие как общая и упрощенная системы налогообложения, не учитывают особенности работы пунктов выдачи, которые действуют по агентской модели и не могут возмещать НДС.
Предполагается, что новый налоговый режим будет опробован в некоторых регионах в рамках пилотного проекта. Согласно идее, он будет включать фиксированный налог, зависящий от количества пунктов выдачи, величина которого будет зависеть от количества пунктов выдачи, и предоставление льготных ставок на доходы или прибыль, сообщается в материале.
