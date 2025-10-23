Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Риски при изъятии активов России нужно разделить, заявил премьер Бельгии - 23.10.2025
Риски при изъятии активов России нужно разделить, заявил премьер Бельгии
Риски при изъятии активов России нужно разделить, заявил премьер Бельгии - 23.10.2025, ПРАЙМ
Риски при изъятии активов России нужно разделить, заявил премьер Бельгии
Все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ, заявил перед началом саммита стран Евросоюза премьер бельгии Барт де Вевер. | 23.10.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ, заявил перед началом саммита стран Евросоюза премьер бельгии Барт де Вевер. "Полная взаимозависимость рисков, потому что существует большой риск. Мы будем страдать от огромных претензий. Так что если вы хотите это сделать (использование активов для Украины - ред.), нам придется сделать это всем вместе. Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата денег каждое государство-член ЕС внесет свою лепту. Последствия будут не только для Бельгии", - заявил он.
10:37 23.10.2025
 
Риски при изъятии активов России нужно разделить, заявил премьер Бельгии

Премьер Бельгии призвал страны ЕС разделить риски при использовании активов РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ, заявил перед началом саммита стран Евросоюза премьер бельгии Барт де Вевер.
"Полная взаимозависимость рисков, потому что существует большой риск. Мы будем страдать от огромных претензий. Так что если вы хотите это сделать (использование активов для Украины - ред.), нам придется сделать это всем вместе. Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата денег каждое государство-член ЕС внесет свою лепту. Последствия будут не только для Бельгии", - заявил он.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Премьер Бельгии заявил, что ждет от ЕС объяснения решения по активам
Заголовок открываемого материала