https://1prime.ru/20251023/riski-863838140.html
Риски при изъятии активов России нужно разделить, заявил премьер Бельгии
Риски при изъятии активов России нужно разделить, заявил премьер Бельгии - 23.10.2025, ПРАЙМ
Риски при изъятии активов России нужно разделить, заявил премьер Бельгии
Все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ, заявил перед началом саммита стран Евросоюза премьер бельгии Барт де Вевер. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T10:37+0300
2025-10-23T10:37+0300
2025-10-23T10:37+0300
россия
рф
украина
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647746_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_4cbe71ce41095bc7ab2c87d2b5cc45b6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ, заявил перед началом саммита стран Евросоюза премьер бельгии Барт де Вевер. "Полная взаимозависимость рисков, потому что существует большой риск. Мы будем страдать от огромных претензий. Так что если вы хотите это сделать (использование активов для Украины - ред.), нам придется сделать это всем вместе. Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата денег каждое государство-член ЕС внесет свою лепту. Последствия будут не только для Бельгии", - заявил он.
https://1prime.ru/20251023/aktivy-863837676.html
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647746_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_586f2d8505c5427ed7dbbf0919f1fe9b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, украина, ес
Риски при изъятии активов России нужно разделить, заявил премьер Бельгии
Премьер Бельгии призвал страны ЕС разделить риски при использовании активов РФ