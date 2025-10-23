Риски при изъятии активов России нужно разделить, заявил премьер Бельгии

https://1prime.ru/20251023/riski-863838140.html

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ, заявил перед началом саммита стран Евросоюза премьер бельгии Барт де Вевер. "Полная взаимозависимость рисков, потому что существует большой риск. Мы будем страдать от огромных претензий. Так что если вы хотите это сделать (использование активов для Украины - ред.), нам придется сделать это всем вместе. Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата денег каждое государство-член ЕС внесет свою лепту. Последствия будут не только для Бельгии", - заявил он.

