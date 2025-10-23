Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила экспорт угля в Китай до минимума с 2021 года - 23.10.2025, ПРАЙМ
Россия сократила экспорт угля в Китай до минимума с 2021 года
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре этого года сократила экспорт угля в Китай до минимума с 2021 года, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной.  Китай сокращает импорт российского угля за исследуемый временной диапазон уже второй год подряд. За три квартала текущего года РФ экспортировала в Китай угля на 5,6 миллиарда долларов - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы просели почти на треть. Меньше текущих они в прошлый раз были в январе-сентябре 2021 года - 4,5 миллиарда долларов. А максимальный объем в денежном выражении с того момента был за три квартала 2023 года - 11,4 миллиарда долларов. Россия является одним из крупнейших поставщиков угля в Китай - в сентябре она обеспечила 24,4% импортных потребностей страны в этом виде топлива. В первую тройку вместе с Россией входят Австралия (23,2%) и Монголия (22,6%).  
02:17 23.10.2025
 
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре этого года сократила экспорт угля в Китай до минимума с 2021 года, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. 
Китай сокращает импорт российского угля за исследуемый временной диапазон уже второй год подряд. За три квартала текущего года РФ экспортировала в Китай угля на 5,6 миллиарда долларов - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы просели почти на треть.
Меньше текущих они в прошлый раз были в январе-сентябре 2021 года - 4,5 миллиарда долларов. А максимальный объем в денежном выражении с того момента был за три квартала 2023 года - 11,4 миллиарда долларов.
Россия является одним из крупнейших поставщиков угля в Китай - в сентябре она обеспечила 24,4% импортных потребностей страны в этом виде топлива. В первую тройку вместе с Россией входят Австралия (23,2%) и Монголия (22,6%).
 
 
