Владельцев земельных участков в России обяжут бороться с борщевиком
Владельцев земельных участков в России обяжут бороться с борщевиком
Владельцев земельных участков в России с 1 марта 2026 года обяжут бороться с борщевиком, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T02:32+0300
2025-10-23T02:32+0300
общество
экономика
россия
госдума
единая россия
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Владельцев земельных участков в России с 1 марта 2026 года обяжут бороться с борщевиком, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "Принятый закон устанавливает четкие и обязательные для всех правила, ликвидируя правовой пробел, который ранее позволял бесконтрольно распространяться борщевику Сосновского", — сказал Чаплин. Депутат отметил, что до настоящего времени федеральное законодательство обязывало проводить мероприятия по защите земель только в отношении земель сельскохозяйственного назначения, чего было недостаточно. "С марта 2026 года обязанность проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных инвазивных растений и по их уничтожению будет распространяться на всех собственников земельных участков, а также на землепользователей, землевладельцев, арендаторов и даже обладателей публичных сервитутов", — подчеркнул парламентарий. По его словам, под ответственность попадают не только частные владельцы дачных или садовых участков, но и инфраструктурные компании, которые эксплуатируют земли под автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и трубопроводы, так как на них также часто устанавливается публичный сервитут. Депутат уточнил, что бездействие в данном вопросе может рассматриваться как использование земли с нарушением законодательства и служить основанием для привлечения к ответственности. "Перечень конкретных опасных видов инвазивных растений для каждого региона будет свой. Он будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации на основе рекомендаций ученых-ботаников", - добавил Чаплин. По его словам, на федеральном уровне будет утверждена единая методика, описывающая допустимые и эффективные приемы борьбы с такими растениями, включая механический покос, агротехническую обработку, химический метод с ограничениями по классу опасности препаратов и применение биологических агентов.
общество , россия, госдума, единая россия
Общество , Экономика, РОССИЯ, Госдума, Единая Россия
02:32 23.10.2025
 
Владельцев земельных участков в России обяжут бороться с борщевиком

Депутат Чаплин: владельцев земельных участков обяжут бороться с борщевиком

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Владельцев земельных участков в России с 1 марта 2026 года обяжут бороться с борщевиком, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
"Принятый закон устанавливает четкие и обязательные для всех правила, ликвидируя правовой пробел, который ранее позволял бесконтрольно распространяться борщевику Сосновского", — сказал Чаплин.
Депутат отметил, что до настоящего времени федеральное законодательство обязывало проводить мероприятия по защите земель только в отношении земель сельскохозяйственного назначения, чего было недостаточно.
"С марта 2026 года обязанность проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных инвазивных растений и по их уничтожению будет распространяться на всех собственников земельных участков, а также на землепользователей, землевладельцев, арендаторов и даже обладателей публичных сервитутов", — подчеркнул парламентарий.
По его словам, под ответственность попадают не только частные владельцы дачных или садовых участков, но и инфраструктурные компании, которые эксплуатируют земли под автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и трубопроводы, так как на них также часто устанавливается публичный сервитут. Депутат уточнил, что бездействие в данном вопросе может рассматриваться как использование земли с нарушением законодательства и служить основанием для привлечения к ответственности.
"Перечень конкретных опасных видов инвазивных растений для каждого региона будет свой. Он будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации на основе рекомендаций ученых-ботаников", - добавил Чаплин.
По его словам, на федеральном уровне будет утверждена единая методика, описывающая допустимые и эффективные приемы борьбы с такими растениями, включая механический покос, агротехническую обработку, химический метод с ограничениями по классу опасности препаратов и применение биологических агентов.
 
