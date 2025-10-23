https://1prime.ru/20251023/rossija-863827306.html

Владельцев земельных участков в России обяжут бороться с борщевиком

2025-10-23T02:32+0300

общество

экономика

россия

госдума

единая россия

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Владельцев земельных участков в России с 1 марта 2026 года обяжут бороться с борщевиком, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "Принятый закон устанавливает четкие и обязательные для всех правила, ликвидируя правовой пробел, который ранее позволял бесконтрольно распространяться борщевику Сосновского", — сказал Чаплин. Депутат отметил, что до настоящего времени федеральное законодательство обязывало проводить мероприятия по защите земель только в отношении земель сельскохозяйственного назначения, чего было недостаточно. "С марта 2026 года обязанность проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных инвазивных растений и по их уничтожению будет распространяться на всех собственников земельных участков, а также на землепользователей, землевладельцев, арендаторов и даже обладателей публичных сервитутов", — подчеркнул парламентарий. По его словам, под ответственность попадают не только частные владельцы дачных или садовых участков, но и инфраструктурные компании, которые эксплуатируют земли под автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и трубопроводы, так как на них также часто устанавливается публичный сервитут. Депутат уточнил, что бездействие в данном вопросе может рассматриваться как использование земли с нарушением законодательства и служить основанием для привлечения к ответственности. "Перечень конкретных опасных видов инвазивных растений для каждого региона будет свой. Он будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации на основе рекомендаций ученых-ботаников", - добавил Чаплин. По его словам, на федеральном уровне будет утверждена единая методика, описывающая допустимые и эффективные приемы борьбы с такими растениями, включая механический покос, агротехническую обработку, химический метод с ограничениями по классу опасности препаратов и применение биологических агентов.

2025

Новости

общество , россия, госдума, единая россия