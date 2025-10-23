Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в 1,5 раза увеличила закупки китайской косметики - 23.10.2025, ПРАЙМ
Россия в 1,5 раза увеличила закупки китайской косметики
2025-10-23T04:15+0300
2025-10-23T04:15+0300
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам трех кварталов этого года более чем в полтора раза нарастила закупки китайской декоративной и уходовой косметики, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы КНР. Всего за январь-сентябрь текущего года КНР экспортировала в РФ декоративной и уходовой косметики на 115,4 миллиона долларов - в 1,6 раза больше, чем за такой же период год назад. Прирост произошел за счет увеличения объемов поставок всех видов косметики, кроме той, что используется для маникюра и педикюра. Так, больше всего россияне в этом году покупали средства для ухода за кожей (61,9 миллиона долларов), для макияжа глаз (21,1 миллиона) и губ (20,3 миллиона). По итогам трех кварталов РФ поднялась на 5-е место с 9-го среди главных покупателей китайской косметики. В пятерку также вошли США (707,4 миллиона долларов), Великобритания (246,1 миллиона), Индонезия (211,6 миллиона) и Нидерланды (123,5 миллиона). Кроме того, еще почти на 34 миллиона долларов Москва приобрела у Пекина средств для гигиены полости рта, что на 14% больше, чем год назад. Импорт различных товаров для ухода за собой (дезодорантов, пен для бритья и так далее) вырос на 12%, до 20,5 миллиона долларов, средств для волос - в 2,2 раза, до 18,8 миллиона, а духов и туалетной воды - на треть, до 2,7 миллиона долларов.
04:15 23.10.2025
 
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам трех кварталов этого года более чем в полтора раза нарастила закупки китайской декоративной и уходовой косметики, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы КНР.
Всего за январь-сентябрь текущего года КНР экспортировала в РФ декоративной и уходовой косметики на 115,4 миллиона долларов - в 1,6 раза больше, чем за такой же период год назад.
Прирост произошел за счет увеличения объемов поставок всех видов косметики, кроме той, что используется для маникюра и педикюра. Так, больше всего россияне в этом году покупали средства для ухода за кожей (61,9 миллиона долларов), для макияжа глаз (21,1 миллиона) и губ (20,3 миллиона).
По итогам трех кварталов РФ поднялась на 5-е место с 9-го среди главных покупателей китайской косметики. В пятерку также вошли США (707,4 миллиона долларов), Великобритания (246,1 миллиона), Индонезия (211,6 миллиона) и Нидерланды (123,5 миллиона).
Кроме того, еще почти на 34 миллиона долларов Москва приобрела у Пекина средств для гигиены полости рта, что на 14% больше, чем год назад. Импорт различных товаров для ухода за собой (дезодорантов, пен для бритья и так далее) вырос на 12%, до 20,5 миллиона долларов, средств для волос - в 2,2 раза, до 18,8 миллиона, а духов и туалетной воды - на треть, до 2,7 миллиона долларов.
 
