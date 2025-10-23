https://1prime.ru/20251023/rossijane-863831473.html

Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело

Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело - 23.10.2025, ПРАЙМ

Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело

Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело или брачный договор, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T06:49+0300

2025-10-23T06:49+0300

2025-10-23T06:49+0300

россия

финансы

санкт-петербург

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863831473.jpg?1761191367

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело или брачный договор, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. Ранее в Госдуме подготовили законопроект, который разрешит признавать криптовалюту совместно нажитым в браке имуществом. По мнению автора законопроекта, отсутствие регулирования правового режима таких активов в семейных отношениях и бракоразводном процессе создаёт риск ущемления имущественных прав одного из супругов. "Судебная практика в полном объёме лишь начинает формироваться применительно к спорам о разделе таких активов семьи, как криптовалюта. Однако, манёвров опровергнуть, что криптовалюта - это не совместное имущество и приобреталось не в браке на общие денежные средства по по-прежнему немало", - сказала Кузьминова. Адвокат привела в пример дело Ленинского суда Санкт-Петербурга, в котором суд не признал совместно-нажитым имуществом криптовалюту Russian Mining Coin, в связи с отсутствием должных доказательств. "Для судебной инстанции неважно, какое имущество делить. Важно представить суду в рамках статьи 56 ГПК РФ доказательства, которые будут обосновывать позицию истца. На практике самым надежным способом получения доказательств по электронному следу является обращение в правоохранительные органы. Именно через уголовное дело возможно получить необходимые доказательства, но здесь процессуальные сроки будут гипертрофированы, и сама мораль семейного спора через плоскость уголовного дела подходит не всем, но при этом пользуется спросом, так как семейные споры по-прежнему одни из самых жестоких", - сказала она. Адвокат назвала оптимальным вариантом договориться о разделе имущества в рамках брачного договора, чтобы минимизировать финансовые и эмоциональные затраты. "Как минимум, это более современный способ урегулирования спорной ситуации и купирование попытки раздела имущества в будущем (так как срок раздела не 3 года после расторжения брака, а 3 года с момента, когда сторона узнала что ее право нарушено)", - отметила Кузьминова.

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, санкт-петербург, рф, госдума