https://1prime.ru/20251023/rossijane-863831473.html
Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело
Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело - 23.10.2025, ПРАЙМ
Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело
Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело или брачный договор, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T06:49+0300
2025-10-23T06:49+0300
2025-10-23T06:49+0300
россия
финансы
санкт-петербург
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863831473.jpg?1761191367
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело или брачный договор, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
Ранее в Госдуме подготовили законопроект, который разрешит признавать криптовалюту совместно нажитым в браке имуществом. По мнению автора законопроекта, отсутствие регулирования правового режима таких активов в семейных отношениях и бракоразводном процессе создаёт риск ущемления имущественных прав одного из супругов.
"Судебная практика в полном объёме лишь начинает формироваться применительно к спорам о разделе таких активов семьи, как криптовалюта. Однако, манёвров опровергнуть, что криптовалюта - это не совместное имущество и приобреталось не в браке на общие денежные средства по по-прежнему немало", - сказала Кузьминова.
Адвокат привела в пример дело Ленинского суда Санкт-Петербурга, в котором суд не признал совместно-нажитым имуществом криптовалюту Russian Mining Coin, в связи с отсутствием должных доказательств.
"Для судебной инстанции неважно, какое имущество делить. Важно представить суду в рамках статьи 56 ГПК РФ доказательства, которые будут обосновывать позицию истца. На практике самым надежным способом получения доказательств по электронному следу является обращение в правоохранительные органы. Именно через уголовное дело возможно получить необходимые доказательства, но здесь процессуальные сроки будут гипертрофированы, и сама мораль семейного спора через плоскость уголовного дела подходит не всем, но при этом пользуется спросом, так как семейные споры по-прежнему одни из самых жестоких", - сказала она.
Адвокат назвала оптимальным вариантом договориться о разделе имущества в рамках брачного договора, чтобы минимизировать финансовые и эмоциональные затраты.
"Как минимум, это более современный способ урегулирования спорной ситуации и купирование попытки раздела имущества в будущем (так как срок раздела не 3 года после расторжения брака, а 3 года с момента, когда сторона узнала что ее право нарушено)", - отметила Кузьминова.
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, санкт-петербург, рф, госдума
РОССИЯ, Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Госдума
Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело
Юрист Кузьминова: россияне делят криптовалюту через уголовное дело
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело или брачный договор, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
Ранее в Госдуме подготовили законопроект, который разрешит признавать криптовалюту совместно нажитым в браке имуществом. По мнению автора законопроекта, отсутствие регулирования правового режима таких активов в семейных отношениях и бракоразводном процессе создаёт риск ущемления имущественных прав одного из супругов.
"Судебная практика в полном объёме лишь начинает формироваться применительно к спорам о разделе таких активов семьи, как криптовалюта. Однако, манёвров опровергнуть, что криптовалюта - это не совместное имущество и приобреталось не в браке на общие денежные средства по по-прежнему немало", - сказала Кузьминова.
Адвокат привела в пример дело Ленинского суда Санкт-Петербурга, в котором суд не признал совместно-нажитым имуществом криптовалюту Russian Mining Coin, в связи с отсутствием должных доказательств.
"Для судебной инстанции неважно, какое имущество делить. Важно представить суду в рамках статьи 56 ГПК РФ доказательства, которые будут обосновывать позицию истца. На практике самым надежным способом получения доказательств по электронному следу является обращение в правоохранительные органы. Именно через уголовное дело возможно получить необходимые доказательства, но здесь процессуальные сроки будут гипертрофированы, и сама мораль семейного спора через плоскость уголовного дела подходит не всем, но при этом пользуется спросом, так как семейные споры по-прежнему одни из самых жестоких", - сказала она.
Адвокат назвала оптимальным вариантом договориться о разделе имущества в рамках брачного договора, чтобы минимизировать финансовые и эмоциональные затраты.
"Как минимум, это более современный способ урегулирования спорной ситуации и купирование попытки раздела имущества в будущем (так как срок раздела не 3 года после расторжения брака, а 3 года с момента, когда сторона узнала что ее право нарушено)", - отметила Кузьминова.