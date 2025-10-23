Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каждый второй россиянин в 2026 году хотел бы отдохнуть летом - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251023/rossijanin-863829507.html
Каждый второй россиянин в 2026 году хотел бы отдохнуть летом
Каждый второй россиянин в 2026 году хотел бы отдохнуть летом - 23.10.2025, ПРАЙМ
Каждый второй россиянин в 2026 году хотел бы отдохнуть летом
Каждый второй россиянин в следующем году хотел бы отдохнуть летом, каждый четвертый еще не определился, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T05:15+0300
2025-10-23T05:15+0300
бизнес
туризм
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863829507.jpg?1761185744
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин в следующем году хотел бы отдохнуть летом, каждый четвертый еще не определился, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "64% россиян уже определили для себя, в какой сезон 2026 года они возьмут основную часть отпуска: 47% - летом, 8% - весной, 7% - осенью и лишь 2% - зимой. Каждый четвертый респондент (25%) еще не определился с сезоном. 11% предпочитают не планировать отдых заранее, составление графика отпусков они оставляют на усмотрение эйчаров", - показало исследование в ходе которого опросили 1600 респондентов. Россиянки чаще предпочитают брать отпуск летом: 49% против 44% среди мужчин. Среди представителей сильного пола больше тех, кто предпочитает не планировать отпуск заранее (14% против 7% среди женщин). Россияне старше 45 лет реже тех, кто моложе, выбирает для отдыха лето (43%) и чаще - весну (9%). Кроме того, среди россиян с детьми гораздо больше желающих отдыхать в летние месяцы, чем среди бездетных (52 и 41% соответственно).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм
Бизнес, Туризм, Экономика
05:15 23.10.2025
 
Каждый второй россиянин в 2026 году хотел бы отдохнуть летом

SuperJob: каждый второй россиянин в 2026 году хочет отдохнуть летом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин в следующем году хотел бы отдохнуть летом, каждый четвертый еще не определился, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"64% россиян уже определили для себя, в какой сезон 2026 года они возьмут основную часть отпуска: 47% - летом, 8% - весной, 7% - осенью и лишь 2% - зимой. Каждый четвертый респондент (25%) еще не определился с сезоном. 11% предпочитают не планировать отдых заранее, составление графика отпусков они оставляют на усмотрение эйчаров", - показало исследование в ходе которого опросили 1600 респондентов.
Россиянки чаще предпочитают брать отпуск летом: 49% против 44% среди мужчин. Среди представителей сильного пола больше тех, кто предпочитает не планировать отпуск заранее (14% против 7% среди женщин).
Россияне старше 45 лет реже тех, кто моложе, выбирает для отдыха лето (43%) и чаще - весну (9%). Кроме того, среди россиян с детьми гораздо больше желающих отдыхать в летние месяцы, чем среди бездетных (52 и 41% соответственно).
 
ЭкономикаБизнесТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала