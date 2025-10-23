https://1prime.ru/20251023/rossijanin-863829507.html

Каждый второй россиянин в 2026 году хотел бы отдохнуть летом

23.10.2025 Каждый второй россиянин в следующем году хотел бы отдохнуть летом, каждый четвертый еще не определился, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин в следующем году хотел бы отдохнуть летом, каждый четвертый еще не определился, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "64% россиян уже определили для себя, в какой сезон 2026 года они возьмут основную часть отпуска: 47% - летом, 8% - весной, 7% - осенью и лишь 2% - зимой. Каждый четвертый респондент (25%) еще не определился с сезоном. 11% предпочитают не планировать отдых заранее, составление графика отпусков они оставляют на усмотрение эйчаров", - показало исследование в ходе которого опросили 1600 респондентов. Россиянки чаще предпочитают брать отпуск летом: 49% против 44% среди мужчин. Среди представителей сильного пола больше тех, кто предпочитает не планировать отпуск заранее (14% против 7% среди женщин). Россияне старше 45 лет реже тех, кто моложе, выбирает для отдыха лето (43%) и чаще - весну (9%). Кроме того, среди россиян с детьми гораздо больше желающих отдыхать в летние месяцы, чем среди бездетных (52 и 41% соответственно).

