СМИ сообщили, что число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи
СМИ сообщили, что число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи - 23.10.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили, что число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи
В результате взрыва на предприятии "Пластмасс" в Копейске Челябинской области количество жертв увеличилось до семи человек, сообщает Telegram-канал 112. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T05:14+0300
2025-10-23T05:14+0300
2025-10-23T05:14+0300
общество
челябинская область
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. В результате взрыва на предприятии "Пластмасс" в Копейске Челябинской области количество жертв увеличилось до семи человек, сообщает Telegram-канал 112. "До семи выросло число погибших при взрыве на заводе "Пластмасс" в Копейске Челябинской области", — указывается в сообщении. По информации канала, пострадали еще шесть человек, среди которых пятеро находятся в критическом состоянии. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздно вечером подтвердил, что взрыв произошел на одном из заводов в Копейске. При этом он заверил, что угрозы для местных жителей и гражданской инфраструктуры отсутствуют. На момент заявления уточнялись данные о погибших, которых тогда было четверо.
