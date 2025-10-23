Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили, что число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи - 23.10.2025
СМИ сообщили, что число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи
СМИ сообщили, что число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи - 23.10.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили, что число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи
В результате взрыва на предприятии "Пластмасс" в Копейске Челябинской области количество жертв увеличилось до семи человек, сообщает Telegram-канал 112. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T05:14+0300
2025-10-23T05:14+0300
общество
челябинская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:32:3043:1744_1920x0_80_0_0_196e027cb1f6de322449e5452860e833.jpg
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. В результате взрыва на предприятии "Пластмасс" в Копейске Челябинской области количество жертв увеличилось до семи человек, сообщает Telegram-канал 112. "До семи выросло число погибших при взрыве на заводе "Пластмасс" в Копейске Челябинской области", — указывается в сообщении. По информации канала, пострадали еще шесть человек, среди которых пятеро находятся в критическом состоянии. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздно вечером подтвердил, что взрыв произошел на одном из заводов в Копейске. При этом он заверил, что угрозы для местных жителей и гражданской инфраструктуры отсутствуют. На момент заявления уточнялись данные о погибших, которых тогда было четверо.
челябинская область
общество , челябинская область
Общество , Челябинская область
05:14 23.10.2025
 
СМИ сообщили, что число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи

"112": число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло семи

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. В результате взрыва на предприятии "Пластмасс" в Копейске Челябинской области количество жертв увеличилось до семи человек, сообщает Telegram-канал 112.
"До семи выросло число погибших при взрыве на заводе "Пластмасс" в Копейске Челябинской области", — указывается в сообщении.
Общество Челябинская область
 
 
