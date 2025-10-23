https://1prime.ru/20251023/rossiya-863857604.html

В Германии оценили возможные потери от использования российских активов

2025-10-23T18:19+0300

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп предупредил о значительных финансовых потерях для Германии в случае принятия решения об использовании замороженных в Европе российских средств в пользу Украины. "Такой шаг дорого обошелся бы именно для Германии, которая инвестировала в Россию, как никакая другая страна. Поэтому она больше всех потеряет от планируемого использования средств российского Центрального банка для закупки оружия в пользу Украины", - приводит слова Шеппа агентство DPA. По его словам, потери Германии могут составить более 100 миллиардов евро. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила в среду, что передача Евросоюзом Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов, если она состоится, не останется без ответа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

