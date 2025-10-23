https://1prime.ru/20251023/rossiya-863858149.html
В РСТ рассказали о росте турпотока из России в Малайзию
2025-10-23T18:22+0300
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Поток российских туристов в Малайзию даже в отсутствие прямых рейсов за первое полугодие 2025 года вырос на 11,7% в годовом выражении, запуск прямого авиасообщения между странами позволит ему расти более динамично, таким мнением с РИА Новости поделился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Замминистра транспорта России Владимир Потешкин ранее в четверг сообщил, что запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией планируется в 2025 году. По его словам, полеты на этом маршруте должна начать авиакомпания Red Wings. Прямые рейсы между Россией и Малайзией планируется начать с полетов из Москвы на остров Лангкави, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. "За первое полугодие 2025 года российский турпоток в Малайзию вырос на 11,7% в годовом выражении и достиг 78,6 тысячи визитов. Динамика есть, рост - даже в отсутствие прямых перелетов", - сказал Горин. По его словам, туристы для путешествий в Малайзию используют стыковочные рейсы китайских и ближневосточных авиакомпаний. "У страны есть хороший туристический потенциал, причем его нужно рассматривать на двусторонней основе. Для граждан России пребывание в Малайзии до 30 дней без виз, но мы сейчас ожидаем двусторонней отмены, чтобы малайзийские туристы тоже путешествовали в Россию без визы. После появления прямых рейсов туристический поток будет более динамично расти", - добавил он. Горин также выразил надежду на то, что прямые рейсы в РФ со временем объявит и Malaysia Airlines. "Как правило, опыт показывает, что открытие прямого авиасообщения на направлении и отмена виз приведет к увеличению как минимум на 20% год к году. То есть эту динамику, грубо говоря, около 12% можем превратить в плюс 20%, но при условии, что это будет двусторонняя история", - подчеркнул эксперт. При этом, по его словам, Малайзия предлагает возможности экскурсионного и культурно-познавательного туризма, а также пляжный отдых. А потенциальный спрос будет сформирован туристами, которые будут выбирать для себя новые страны. "Есть очень много туристов, которые бы хотели побывать в Малайзии, и еще там не были. Поэтому у Малайзии потенциал для расширения туристического потока есть однозначно. И туроператоры в этом будут, конечно, очень способствовать. Тем более на нашем рынке работает целый пул туроператоров, которые специализируются на этом направлении", - заключил Горин.
