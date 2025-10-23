Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РСТ рассказали о росте турпотока из России в Малайзию - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/rossiya-863858149.html
В РСТ рассказали о росте турпотока из России в Малайзию
В РСТ рассказали о росте турпотока из России в Малайзию - 23.10.2025, ПРАЙМ
В РСТ рассказали о росте турпотока из России в Малайзию
Поток российских туристов в Малайзию даже в отсутствие прямых рейсов за первое полугодие 2025 года вырос на 11,7% в годовом выражении, запуск прямого... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T18:22+0300
2025-10-23T18:22+0300
туризм
бизнес
россия
малайзия
рф
москва
российский союз туриндустрии
red wings
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Поток российских туристов в Малайзию даже в отсутствие прямых рейсов за первое полугодие 2025 года вырос на 11,7% в годовом выражении, запуск прямого авиасообщения между странами позволит ему расти более динамично, таким мнением с РИА Новости поделился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Замминистра транспорта России Владимир Потешкин ранее в четверг сообщил, что запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией планируется в 2025 году. По его словам, полеты на этом маршруте должна начать авиакомпания Red Wings. Прямые рейсы между Россией и Малайзией планируется начать с полетов из Москвы на остров Лангкави, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. "За первое полугодие 2025 года российский турпоток в Малайзию вырос на 11,7% в годовом выражении и достиг 78,6 тысячи визитов. Динамика есть, рост - даже в отсутствие прямых перелетов", - сказал Горин. По его словам, туристы для путешествий в Малайзию используют стыковочные рейсы китайских и ближневосточных авиакомпаний. "У страны есть хороший туристический потенциал, причем его нужно рассматривать на двусторонней основе. Для граждан России пребывание в Малайзии до 30 дней без виз, но мы сейчас ожидаем двусторонней отмены, чтобы малайзийские туристы тоже путешествовали в Россию без визы. После появления прямых рейсов туристический поток будет более динамично расти", - добавил он. Горин также выразил надежду на то, что прямые рейсы в РФ со временем объявит и Malaysia Airlines. "Как правило, опыт показывает, что открытие прямого авиасообщения на направлении и отмена виз приведет к увеличению как минимум на 20% год к году. То есть эту динамику, грубо говоря, около 12% можем превратить в плюс 20%, но при условии, что это будет двусторонняя история", - подчеркнул эксперт. При этом, по его словам, Малайзия предлагает возможности экскурсионного и культурно-познавательного туризма, а также пляжный отдых. А потенциальный спрос будет сформирован туристами, которые будут выбирать для себя новые страны. "Есть очень много туристов, которые бы хотели побывать в Малайзии, и еще там не были. Поэтому у Малайзии потенциал для расширения туристического потока есть однозначно. И туроператоры в этом будут, конечно, очень способствовать. Тем более на нашем рынке работает целый пул туроператоров, которые специализируются на этом направлении", - заключил Горин.
https://1prime.ru/20251019/turizm-863679448.html
малайзия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_4d02c22586691ac0ea3f6044554a11a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, малайзия, рф, москва, российский союз туриндустрии, red wings, мировая экономика
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, РФ, МОСКВА, Российский союз туриндустрии, Red Wings, Мировая экономика
18:22 23.10.2025
 
В РСТ рассказали о росте турпотока из России в Малайзию

РСТ: турпоток в Малайзию за первое полугодие вырос на 11,7%

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Самолет в небе. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Поток российских туристов в Малайзию даже в отсутствие прямых рейсов за первое полугодие 2025 года вырос на 11,7% в годовом выражении, запуск прямого авиасообщения между странами позволит ему расти более динамично, таким мнением с РИА Новости поделился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Замминистра транспорта России Владимир Потешкин ранее в четверг сообщил, что запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией планируется в 2025 году. По его словам, полеты на этом маршруте должна начать авиакомпания Red Wings. Прямые рейсы между Россией и Малайзией планируется начать с полетов из Москвы на остров Лангкави, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
"За первое полугодие 2025 года российский турпоток в Малайзию вырос на 11,7% в годовом выражении и достиг 78,6 тысячи визитов. Динамика есть, рост - даже в отсутствие прямых перелетов", - сказал Горин.
По его словам, туристы для путешествий в Малайзию используют стыковочные рейсы китайских и ближневосточных авиакомпаний. "У страны есть хороший туристический потенциал, причем его нужно рассматривать на двусторонней основе. Для граждан России пребывание в Малайзии до 30 дней без виз, но мы сейчас ожидаем двусторонней отмены, чтобы малайзийские туристы тоже путешествовали в Россию без визы. После появления прямых рейсов туристический поток будет более динамично расти", - добавил он.
Горин также выразил надежду на то, что прямые рейсы в РФ со временем объявит и Malaysia Airlines. "Как правило, опыт показывает, что открытие прямого авиасообщения на направлении и отмена виз приведет к увеличению как минимум на 20% год к году. То есть эту динамику, грубо говоря, около 12% можем превратить в плюс 20%, но при условии, что это будет двусторонняя история", - подчеркнул эксперт.
При этом, по его словам, Малайзия предлагает возможности экскурсионного и культурно-познавательного туризма, а также пляжный отдых. А потенциальный спрос будет сформирован туристами, которые будут выбирать для себя новые страны. "Есть очень много туристов, которые бы хотели побывать в Малайзии, и еще там не были. Поэтому у Малайзии потенциал для расширения туристического потока есть однозначно. И туроператоры в этом будут, конечно, очень способствовать. Тем более на нашем рынке работает целый пул туроператоров, которые специализируются на этом направлении", - заключил Горин.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
В РСТ рассказали о моде в Саудовской Аравии на путешествия в Россию
19 октября, 09:38
 
ТуризмБизнесРОССИЯМАЛАЙЗИЯРФМОСКВАРоссийский союз туриндустрииRed WingsМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала