https://1prime.ru/20251023/rossiya-863860010.html

"Попытка напугать": японцев поразила тренировка ядерных сил России

"Попытка напугать": японцев поразила тренировка ядерных сил России - 23.10.2025, ПРАЙМ

"Попытка напугать": японцев поразила тренировка ядерных сил России

Пользователи портала Yahoo News Japan активно обсуждают статью из японской газеты Sankei Shimbun о том, что тренировка ядерных сил России может нести в себе... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T19:51+0300

2025-10-23T19:51+0300

2025-10-23T19:51+0300

украина

сша

плесецк

владимир путин

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83999/73/839997343_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_8f99f6b4af008276018d2f3c79202db0.jpg

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Пользователи портала Yahoo News Japan активно обсуждают статью из японской газеты Sankei Shimbun о том, что тренировка ядерных сил России может нести в себе предостережение для Украины. "Это всего лишь учение. США проводят в два раза больше ядерных испытаний, чем Россия. <…> Нам стоит больше волноваться о своей стране, а не об Украине", — написал один из комментаторов. "Это совсем не попытка напугать. Наши СМИ придерживаются негласной политики, позволяющей писать о России только в негативном ключе, при этом положительные новости замалчиваются. Таким образом у японских читателей складывается впечатление о России как о воплощении зла на земле. Это началось с 2022 года в связи с конфликтом на Украине. Теперь люди даже не пытаются задуматься об истоках этого мнения и просто следуют за лидерами, как бараны на убой", — отметил другой пользователь. "Слава Богу, Украина осталась без "Томагавков"! <…> Им лучше согласиться на перемирие, пока еще есть что спасать", — высказал мнение еще один читатель."Надеюсь, Россия продолжит подобные учения, а то некоторые вообще страх потеряли. Одного учения, к сожалению, недостаточно", — заключили комментаторы. В среду в России прошло учение стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина. Была проверена готовность командования войсками. Все цели тренировки были достигнуты. Управление пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной России. Министерство обороны России обнародовало кадры запусков баллистической ракеты "Синева" с атомного подводного крейсера "Брянск" в водах Баренцева моря и межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251023/rossiya-863858401.html

https://1prime.ru/20251023/kallas-863855034.html

украина

сша

плесецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, плесецк, владимир путин, минобороны рф