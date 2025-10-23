https://1prime.ru/20251023/rossiya-863860171.html

Путин назвал санкции против России попыткой оказать давление

Путин назвал санкции против России попыткой оказать давление - 23.10.2025, ПРАЙМ

Путин назвал санкции против России попыткой оказать давление

Новые санкции США - попытка оказать давление на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T19:51+0300

2025-10-23T19:51+0300

2025-10-23T19:51+0300

россия

мировая экономика

сша

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_04a643c76b5aba25cb7e0f08a485268d.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новые санкции США - попытка оказать давление на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Они (санкции - ред.) на сегодняшний день имеют, конечно, два аспекта - чисто политический и экономический. Что касается политического, это, конечно, попытка оказать давление", - сказал Путин журналистам.

https://1prime.ru/20251023/putin-863859531.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, рф, владимир путин