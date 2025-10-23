Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал санкции против России попыткой оказать давление
россия
мировая экономика
сша
рф
владимир путин
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новые санкции США - попытка оказать давление на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Они (санкции - ред.) на сегодняшний день имеют, конечно, два аспекта - чисто политический и экономический. Что касается политического, это, конечно, попытка оказать давление", - сказал Путин журналистам.
россия, мировая экономика, сша, рф, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Владимир Путин
19:51 23.10.2025
 
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новые санкции США - попытка оказать давление на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они (санкции - ред.) на сегодняшний день имеют, конечно, два аспекта - чисто политический и экономический. Что касается политического, это, конечно, попытка оказать давление", - сказал Путин журналистам.
