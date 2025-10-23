Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе указали на абсурдную деталь в планах против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/rossiya-863861893.html
На Западе указали на абсурдную деталь в планах против России
На Западе указали на абсурдную деталь в планах против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
На Западе указали на абсурдную деталь в планах против России
Санкции, вводимые европейскими государствами против России, не оказывают никакого влияния, заметил британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T21:27+0300
2025-10-23T21:27+0300
запад
москва
китай
кая каллас
владимир путин
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Санкции, вводимые европейскими государствами против России, не оказывают никакого влияния, заметил британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в социальной сети X. "Забавно, что предыдущий пакет санкций, восемнадцатый по счету, якобы должен был стать переломным моментом... как и семнадцатый, шестнадцатый и так далее", — отметил он.Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС одобрил девятнадцатый пакет санкций, под которые попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Великобритании. В начале сентября Каллас признала, что принимать новые меры против Москвы становится все сложнее.Россия неоднократно подчеркивала, что способна выдержать санкционное давление, которое на нее оказывают уже несколько лет и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что у Запада нет смелости признать провал этой стратегии. В самих западных странах также звучали высказывания о неэффективности данных мер. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции серьезно ударили по мировой экономике. По его словам, основной целью Запада является ухудшение условий жизни миллионов людей.
https://1prime.ru/20251023/makron-863861393.html
https://1prime.ru/20251023/kallas-863855034.html
запад
москва
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, москва, китай, кая каллас, владимир путин, ес, санкции против рф
ЗАПАД, МОСКВА, КИТАЙ, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, санкции против РФ
21:27 23.10.2025
 
На Западе указали на абсурдную деталь в планах против России

Журналист Лафлэнд указал на неэффективность европейских санкций против России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Санкции, вводимые европейскими государствами против России, не оказывают никакого влияния, заметил британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в социальной сети X.
"Забавно, что предыдущий пакет санкций, восемнадцатый по счету, якобы должен был стать переломным моментом... как и семнадцатый, шестнадцатый и так далее", — отметил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Макрон сделал новое заявление о России
21:14
Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС одобрил девятнадцатый пакет санкций, под которые попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Великобритании.
В начале сентября Каллас признала, что принимать новые меры против Москвы становится все сложнее.
Россия неоднократно подчеркивала, что способна выдержать санкционное давление, которое на нее оказывают уже несколько лет и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что у Запада нет смелости признать провал этой стратегии. В самих западных странах также звучали высказывания о неэффективности данных мер.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции серьезно ударили по мировой экономике. По его словам, основной целью Запада является ухудшение условий жизни миллионов людей.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Каллас сделала новое заявление о России
17:36
 
ЗАПАДМОСКВАКИТАЙКая КалласВладимир ПутинЕСсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала