На Западе указали на абсурдную деталь в планах против России
На Западе указали на абсурдную деталь в планах против России
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Санкции, вводимые европейскими государствами против России, не оказывают никакого влияния, заметил британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в социальной сети X. "Забавно, что предыдущий пакет санкций, восемнадцатый по счету, якобы должен был стать переломным моментом... как и семнадцатый, шестнадцатый и так далее", — отметил он.Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС одобрил девятнадцатый пакет санкций, под которые попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Великобритании. В начале сентября Каллас признала, что принимать новые меры против Москвы становится все сложнее.Россия неоднократно подчеркивала, что способна выдержать санкционное давление, которое на нее оказывают уже несколько лет и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что у Запада нет смелости признать провал этой стратегии. В самих западных странах также звучали высказывания о неэффективности данных мер. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции серьезно ударили по мировой экономике. По его словам, основной целью Запада является ухудшение условий жизни миллионов людей.
