В Белом доме оценили влияние новых санкций против на Россию

В Белом доме оценили влияние новых санкций против на Россию - 23.10.2025, ПРАЙМ

В Белом доме оценили влияние новых санкций против на Россию

США рассчитывают, что новые санкции против России причинят значительный вред Москве, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T21:33+0300

2025-10-23T21:33+0300

2025-10-23T21:33+0300

россия

мировая экономика

москва

сша

вашингтон

ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. США рассчитывают, что новые санкции против России причинят значительный вред Москве, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. Во время пресс-брифинга в Белом доме журналисты спросили Левитт, как новые санкции повлияют на Москву. "Значительно", - ответила она. Левитт добавила, что Вашингтон ждет, что новые санкции "причинят вред" России.

москва

сша

вашингтон

2025

Новости

