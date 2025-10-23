https://1prime.ru/20251023/rossiya-863862198.html
В Белом доме оценили влияние новых санкций против на Россию
В Белом доме оценили влияние новых санкций против на Россию - 23.10.2025, ПРАЙМ
В Белом доме оценили влияние новых санкций против на Россию
США рассчитывают, что новые санкции против России причинят значительный вред Москве, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. | 23.10.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. США рассчитывают, что новые санкции против России причинят значительный вред Москве, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. Во время пресс-брифинга в Белом доме журналисты спросили Левитт, как новые санкции повлияют на Москву. "Значительно", - ответила она. Левитт добавила, что Вашингтон ждет, что новые санкции "причинят вред" России.
