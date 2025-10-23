Исследование показало, почему вырос интерес россиян к кредитному рейтингу

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Количество обращений к сервису проверки кредитного рейтинга на финансовом маркетплейсе "Выберу.ру" осенью текущего года выросло почти вдвое по сравнению с июлем, несмотря на общее снижение потребительской активности, о причинах роста интереса россиян к своей кредитной истории говорится в исследовании маркетплейса, которое есть у РИА Новости. "Осенью 2025 года финансовый маркетплейс "Выберу.ру" зафиксировал новый всплеск интереса к сервису проверки кредитного рейтинга. Количество обращений выросло почти вдвое по сравнению с июлем, несмотря на общее снижение потребительской активности", - сообщили в маркетплейсе. "Рост интереса к проверке рейтинга совпал с активным внедрением сервисов самозапрета на кредиты: по данным ЦБ, за семь месяцев этой опцией воспользовались более 15,7 миллиона человек. Для многих россиян это стало поводом впервые заглянуть в собственную кредитную историю", - рассказал исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак. Еще одной причиной, по его мнению, является последовательное ужесточение ЦБ РФ с начала текущего года требований к банкам и микрофинансовым организациям, что ограничивает выдачу необеспеченных кредитов и усиливает надзор за долговой нагрузкой. "Летом регулятор ввел новые лимиты ПДН (показатель долговой нагрузки - ред.) и предупредил о рисках закредитованности населения. На этом фоне банки делают скоринг более жестким, а заемщики проверяют свои кредитные профили заранее", - пояснил эксперт. Он отметил довольно низкий результат большинства проверок. Так, по данным аналитической сводки сервиса "Кредитный рейтинг", к сентябрю текущего года, несмотря на некоторое улучшение в средних сегментах, по-прежнему почти 70% проверок показали результаты рейтинга от 0 до 300 баллов. Такой перекос, считает Баджурак, только выглядит тревожно, но он вполне логичен. "Основная масса пользователей, покупающих услугу проверки рейтинга, - это не клиенты с безупречной историей, а напротив, люди, которые сомневаются в своем финансовом положении", - пояснил он. Граждане с высоким рейтингом редко проверяют себя: они либо уверены в одобрении, либо уже получают кредиты на льготных условиях. Другая часть пользователей просто не имеет полноценной кредитной истории. "Такие клиенты автоматически попадают в нижние категории рейтинга", - объяснил эксперт. Баджурак указал вместе с тем, что пик интереса к проверке кредитного балла в августе 2024 года совпал с периодом наибольшего давления со стороны регулятора, а к 2025 году спрос на услугу в целом начал снижаться. "С одной стороны, рынок "насытился": большинство граждан, интересовавшихся своим рейтингом, уже воспользовались сервисом. С другой - общий спад кредитной активности сделал проверку менее актуальной. По оценкам экспертов, дальнейшее охлаждение рынка будет сопровождаться ростом осознанности заемщиков: россияне станут чаще следить за своими кредитными профилями и выстраивать "историю доверия" с банками заранее", - заключил он.
