Европа не хочет выходить из психоза, заявили в "Ростехе"
Европа не хочет выходить из психоза, заявили в "Ростехе" - 23.10.2025, ПРАЙМ
Европа не хочет выходить из психоза, заявили в "Ростехе"
Госкорпорация "Ростех" после введения санкций ЕС против ряда ее предприятий заявила РИА Новости, что давно адаптировалась к ним, но новые меры подтверждают... | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" после введения санкций ЕС против ряда ее предприятий заявила РИА Новости, что давно адаптировалась к ним, но новые меры подтверждают нежелание Европы выходить из психоза. Евросоюз в четверг внес в санкционный список находящегося в Челябинске производителя пиротехники АО "Сигнал", а также автопроизводителя "АвтоВАЗ" и Соликамский завод "Урал", входящие в "Ростех". "Да, с экономической точки зрения мы давно адаптировались... Последние санкции подтверждают, что Европа не желает выходить из психоза и впереди еще долгая борьба", - прокомментировали в госкорпорации. Там добавили, что эти действия со стороны Евросоюза уже "давно потеряли счет и смысл".
Европа не хочет выходить из психоза, заявили в "Ростехе"
"Ростех" заявил, что давно адаптировался к санкциям ЕС