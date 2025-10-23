https://1prime.ru/20251023/rostekh-863847179.html

Европа не хочет выходить из психоза, заявили в "Ростехе"

Европа не хочет выходить из психоза, заявили в "Ростехе" - 23.10.2025, ПРАЙМ

Европа не хочет выходить из психоза, заявили в "Ростехе"

Госкорпорация "Ростех" после введения санкций ЕС против ряда ее предприятий заявила РИА Новости, что давно адаптировалась к ним, но новые меры подтверждают... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T14:36+0300

2025-10-23T14:36+0300

2025-10-23T14:36+0300

европа

челябинск

ес

ростех

автоваз

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" после введения санкций ЕС против ряда ее предприятий заявила РИА Новости, что давно адаптировалась к ним, но новые меры подтверждают нежелание Европы выходить из психоза. Евросоюз в четверг внес в санкционный список находящегося в Челябинске производителя пиротехники АО "Сигнал", а также автопроизводителя "АвтоВАЗ" и Соликамский завод "Урал", входящие в "Ростех". "Да, с экономической точки зрения мы давно адаптировались... Последние санкции подтверждают, что Европа не желает выходить из психоза и впереди еще долгая борьба", - прокомментировали в госкорпорации. Там добавили, что эти действия со стороны Евросоюза уже "давно потеряли счет и смысл".

https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863843099.html

европа

челябинск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, челябинск, ес, ростех, автоваз