Европа не хочет выходить из психоза, заявили в "Ростехе" - 23.10.2025
Европа не хочет выходить из психоза, заявили в "Ростехе"
2025-10-23T14:36+0300
2025-10-23T14:36+0300
европа
челябинск
ес
ростех
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" после введения санкций ЕС против ряда ее предприятий заявила РИА Новости, что давно адаптировалась к ним, но новые меры подтверждают нежелание Европы выходить из психоза. Евросоюз в четверг внес в санкционный список находящегося в Челябинске производителя пиротехники АО "Сигнал", а также автопроизводителя "АвтоВАЗ" и Соликамский завод "Урал", входящие в "Ростех". "Да, с экономической точки зрения мы давно адаптировались... Последние санкции подтверждают, что Европа не желает выходить из психоза и впереди еще долгая борьба", - прокомментировали в госкорпорации. Там добавили, что эти действия со стороны Евросоюза уже "давно потеряли счет и смысл".
2025
европа, челябинск, ес, ростех, автоваз
ЕВРОПА, Челябинск, ЕС, Ростех, АвтоВАЗ
14:36 23.10.2025
 
Европа не хочет выходить из психоза, заявили в "Ростехе"

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" после введения санкций ЕС против ряда ее предприятий заявила РИА Новости, что давно адаптировалась к ним, но новые меры подтверждают нежелание Европы выходить из психоза.
Евросоюз в четверг внес в санкционный список находящегося в Челябинске производителя пиротехники АО "Сигнал", а также автопроизводителя "АвтоВАЗ" и Соликамский завод "Урал", входящие в "Ростех".
"Да, с экономической точки зрения мы давно адаптировались... Последние санкции подтверждают, что Европа не желает выходить из психоза и впереди еще долгая борьба", - прокомментировали в госкорпорации.
Там добавили, что эти действия со стороны Евросоюза уже "давно потеряли счет и смысл".
