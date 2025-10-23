https://1prime.ru/20251023/ruonia-863847021.html

Ставка RUONIA выросла до 16,43 процента

2025-10-23T14:29+0300

финансы

банки

банк россия

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 22 октября, выросла на 0,06 процентного пункта и составила 16,43%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 630,63 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

Новости

