Евросоюз принял новый пакет санкций против России
Евросоюз принял новый пакет санкций против России
2025-10-23T09:56+0300
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, он нацелен на российские банки, криптобиржи, компании в Индии и Китае, заявила в соцсети X глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас. "Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае", - сказано в публикации.
