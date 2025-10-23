https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863836083.html
ЕС ограничил передвижения российских дипломатов
россия
мировая экономика
кая каллас
ес
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Принятый Евросоюзом 19-й пакет санкций ограничивает передвижения российских дипломатов в ЕС, заявила в соцсети X глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас. "ЕС ограничивает передвижения российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации", - сказано в публикации.
