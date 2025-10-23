https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863836780.html
ЕС впервые ввел санкции против российского газового сектора
ЕС впервые ввел санкции против российского газового сектора - 23.10.2025, ПРАЙМ
ЕС впервые ввел санкции против российского газового сектора
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций впервые принимает меры против российского газового сектора, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T10:19+0300
2025-10-23T10:19+0300
2025-10-23T10:19+0300
газ
рф
запад
москва
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций впервые принимает меры против российского газового сектора, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Впервые мы наносим удар по газовому сектору России...", - говорится в сообщении. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863836083.html
рф
запад
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, рф, запад, москва, урсула фон дер ляйен, ес
Газ, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
ЕС впервые ввел санкции против российского газового сектора
Девятнадцатый пакет санкций ЕС впервые коснулся российского газового сектора