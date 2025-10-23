https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863836780.html

ЕС впервые ввел санкции против российского газового сектора

ЕС впервые ввел санкции против российского газового сектора - 23.10.2025, ПРАЙМ

ЕС впервые ввел санкции против российского газового сектора

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций впервые принимает меры против российского газового сектора, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций впервые принимает меры против российского газового сектора, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Впервые мы наносим удар по газовому сектору России...", - говорится в сообщении. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.

