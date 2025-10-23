https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863838298.html
Новый санкций ЕС включил меры в отношении российского СПГ
2025-10-23T10:43+0300
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Новый 19-й пакет санкций Евросоюза включает меры в отношении российского СПГ, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-подходе перед встречей лидеров стран ЕС."19-й пакет включал СПГ", - сказал он.В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
