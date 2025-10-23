Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый санкций ЕС включил меры в отношении российского СПГ - 23.10.2025
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863838298.html
Новый санкций ЕС включил меры в отношении российского СПГ
Новый санкций ЕС включил меры в отношении российского СПГ - 23.10.2025, ПРАЙМ
Новый санкций ЕС включил меры в отношении российского СПГ
Новый 19-й пакет санкций Евросоюза включает меры в отношении российского СПГ, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-подходе перед встречей... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T10:43+0300
2025-10-23T10:43+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_14e2a879983e6d757ee04c2704ff3cdf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Новый 19-й пакет санкций Евросоюза включает меры в отношении российского СПГ, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-подходе перед встречей лидеров стран ЕС."19-й пакет включал СПГ", - сказал он.В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
Новый санкций ЕС включил меры в отношении российского СПГ

Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Новый 19-й пакет санкций Евросоюза включает меры в отношении российского СПГ, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-подходе перед встречей лидеров стран ЕС.
"19-й пакет включал СПГ", - сказал он.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
