БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Новый 19-й пакет санкций Евросоюза включает меры в отношении российского СПГ, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-подходе перед встречей лидеров стран ЕС."19-й пакет включал СПГ", - сказал он.В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.

