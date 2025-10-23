https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863838466.html
Китай выразил протест после нового пакета санкций ЕС против России
ПЕКИН, 23 окт - ПРАЙМ. Китай выражает резкое недовольство и решительный протест в связи с включением китайских компаний в 19-й пакет санкций ЕС против России, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, он нацелен на российские банки, криптобиржи, компании в Индии и Китае, заявила в соцсети X глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас. "Китай выражает резкое недовольство и решительный протест в этой связи и сделал ЕС серьёзные представления", - сказал дипломат. Го Цзякунь добавил, что Китай не является ни зачинщиком украинского кризиса, ни его участником. По словам дипломата, КНР не поставляет участникам конфликта оружие и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.
