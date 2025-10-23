Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай выразил протест после нового пакета санкций ЕС против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863838466.html
Китай выразил протест после нового пакета санкций ЕС против России
Китай выразил протест после нового пакета санкций ЕС против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Китай выразил протест после нового пакета санкций ЕС против России
Китай выражает резкое недовольство и решительный протест в связи с включением китайских компаний в 19-й пакет санкций ЕС против России, заявил на брифинге в... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T10:50+0300
2025-10-23T10:50+0300
россия
мировая экономика
китай
индия
кая каллас
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 23 окт - ПРАЙМ. Китай выражает резкое недовольство и решительный протест в связи с включением китайских компаний в 19-й пакет санкций ЕС против России, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, он нацелен на российские банки, криптобиржи, компании в Индии и Китае, заявила в соцсети X глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас. "Китай выражает резкое недовольство и решительный протест в этой связи и сделал ЕС серьёзные представления", - сказал дипломат. Го Цзякунь добавил, что Китай не является ни зачинщиком украинского кризиса, ни его участником. По словам дипломата, КНР не поставляет участникам конфликта оружие и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863838298.html
китай
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, индия, кая каллас, ес, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, Кая Каллас, ЕС, МИД
10:50 23.10.2025
 
Китай выразил протест после нового пакета санкций ЕС против России

Китай выразил протест ЕС из-за включения компаний из КНР в 19-й пакет санкций против РФ

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 23 окт - ПРАЙМ. Китай выражает резкое недовольство и решительный протест в связи с включением китайских компаний в 19-й пакет санкций ЕС против России, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, он нацелен на российские банки, криптобиржи, компании в Индии и Китае, заявила в соцсети X глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас.
"Китай выражает резкое недовольство и решительный протест в этой связи и сделал ЕС серьёзные представления", - сказал дипломат.
Го Цзякунь добавил, что Китай не является ни зачинщиком украинского кризиса, ни его участником. По словам дипломата, КНР не поставляет участникам конфликта оружие и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Новый санкций ЕС включил меры в отношении российского СПГ
10:43
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙИНДИЯКая КалласЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала