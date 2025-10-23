https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863839541.html
Новый пакет санкций ЕС против России включил 21 физическое лицо
23.10.2025
Новый пакет санкций ЕС против России включил 21 физическое лицо
Новый пакет санкций ЕС против России включает 21 физическое и 42 юридических лица, добавлены 117 морских судов, заявил МИД Эстонии. | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против России включает 21 физическое и 42 юридических лица, добавлены 117 морских судов, заявил МИД Эстонии. "Список санкций был расширен и включил 63 новых лица и организаций (21 человек и 42 юридических лица), включая компании и международных партнеров... Более 117 судов были добавлены в список санкций ЕС", - говорится в заявлении. Отмечается, что список подсанкционных судов теперь включает 560 морских судов.
