Новый пакет санкций ЕС против России включил 21 физическое лицо

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против России включает 21 физическое и 42 юридических лица, добавлены 117 морских судов, заявил МИД Эстонии. "Список санкций был расширен и включил 63 новых лица и организаций (21 человек и 42 юридических лица), включая компании и международных партнеров... Более 117 судов были добавлены в список санкций ЕС", - говорится в заявлении. Отмечается, что список подсанкционных судов теперь включает 560 морских судов.

