https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863839541.html
2025-10-23T11:16+0300
2025-10-23T11:16+0300
мировая экономика
россия
эстония
ес
мид
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против России включает 21 физическое и 42 юридических лица, добавлены 117 морских судов, заявил МИД Эстонии. "Список санкций был расширен и включил 63 новых лица и организаций (21 человек и 42 юридических лица), включая компании и международных партнеров... Более 117 судов были добавлены в список санкций ЕС", - говорится в заявлении. Отмечается, что список подсанкционных судов теперь включает 560 морских судов.
мировая экономика, россия, эстония, ес, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, ЕС, МИД
11:16 23.10.2025
 
Новый пакет санкций ЕС против России включил 21 физическое лицо

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против России включает 21 физическое и 42 юридических лица, добавлены 117 морских судов, заявил МИД Эстонии.
"Список санкций был расширен и включил 63 новых лица и организаций (21 человек и 42 юридических лица), включая компании и международных партнеров... Более 117 судов были добавлены в список санкций ЕС", - говорится в заявлении.
Отмечается, что список подсанкционных судов теперь включает 560 морских судов.
Риски при изъятии активов России нужно разделить, заявил премьер Бельгии
