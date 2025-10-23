Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Эстонии Маркус Цахкна подтвердил, что Евросоюз уже ведет работу над 20-м пакетом санкций РФ, сообщает эстонское министерство. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T11:19+0300
2025-10-23T11:44+0300
мировая экономика
эстония
рф
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Маркус Цахкна подтвердил, что Евросоюз уже ведет работу над 20-м пакетом санкций РФ, сообщает эстонское министерство. "Цахкна подтвердил, что работа над следующим, 20-м пакетом санкций, уже ведется... Пакет санкций должен включить в себя меры, направленные против крупнейших энергетических компаний России", - говорится в публикации на сайте МИД Эстонии. Кроме того, отмечается, что меры также должны затронуть третьи страны, которые якобы помогают РФ обходить санкции.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
мировая экономика, эстония, рф, мид, ес
Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, РФ, МИД, ЕС
11:19 23.10.2025 (обновлено: 11:44 23.10.2025)
 
ЕС ведет работу над следующим пакетом санкций против России

ЕС ведет работу над двадцатым пакетом санкций против России

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Маркус Цахкна подтвердил, что Евросоюз уже ведет работу над 20-м пакетом санкций РФ, сообщает эстонское министерство.
"Цахкна подтвердил, что работа над следующим, 20-м пакетом санкций, уже ведется... Пакет санкций должен включить в себя меры, направленные против крупнейших энергетических компаний России", - говорится в публикации на сайте МИД Эстонии.
Кроме того, отмечается, что меры также должны затронуть третьи страны, которые якобы помогают РФ обходить санкции.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
