ЕС ведет работу над следующим пакетом санкций против России

23.10.2025 Глава МИД Эстонии Маркус Цахкна подтвердил, что Евросоюз уже ведет работу над 20-м пакетом санкций РФ, сообщает эстонское министерство.

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Маркус Цахкна подтвердил, что Евросоюз уже ведет работу над 20-м пакетом санкций РФ, сообщает эстонское министерство. "Цахкна подтвердил, что работа над следующим, 20-м пакетом санкций, уже ведется... Пакет санкций должен включить в себя меры, направленные против крупнейших энергетических компаний России", - говорится в публикации на сайте МИД Эстонии. Кроме того, отмечается, что меры также должны затронуть третьи страны, которые якобы помогают РФ обходить санкции.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

