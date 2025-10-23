https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863841746.html

"АвтоВАЗ" прокомментировал включение в санкционный список ЕС

"АвтоВАЗ" прокомментировал включение в санкционный список ЕС - 23.10.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" прокомментировал включение в санкционный список ЕС

"АвтоВАЗ" сообщил РИА Новости, что включение его в санкционный список ЕС никак не повлияет на деятельность компании, поскольку она не имеет деловых отношений с... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T12:26+0300

2025-10-23T12:26+0300

2025-10-23T12:26+0300

максим соколов

автоваз

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324055_0:53:3400:1966_1920x0_80_0_0_d374d038c66697feb4596b1e690ee0ef.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" сообщил РИА Новости, что включение его в санкционный список ЕС никак не повлияет на деятельность компании, поскольку она не имеет деловых отношений с контрагентами из Евросоюза. "АвтоВАЗ" не имеет никаких деловых отношений с контрагентами из ЕС, в связи с чем новый санкционный пакет никак не повлияет на работу компании", - сообщили в "АвтоВАЗе". Ранее в четверг Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" и его главы Максима Соколова.

https://1prime.ru/20251022/rosstandart-863800339.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

максим соколов, автоваз, ес