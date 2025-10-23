https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863841746.html
"АвтоВАЗ" прокомментировал включение в санкционный список ЕС
2025-10-23T12:26+0300
максим соколов
автоваз
ес
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" сообщил РИА Новости, что включение его в санкционный список ЕС никак не повлияет на деятельность компании, поскольку она не имеет деловых отношений с контрагентами из Евросоюза. "АвтоВАЗ" не имеет никаких деловых отношений с контрагентами из ЕС, в связи с чем новый санкционный пакет никак не повлияет на работу компании", - сообщили в "АвтоВАЗе". Ранее в четверг Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" и его главы Максима Соколова.
