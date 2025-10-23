Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" прокомментировал включение в санкционный список ЕС - 23.10.2025
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863841746.html
"АвтоВАЗ" прокомментировал включение в санкционный список ЕС
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324055_0:53:3400:1966_1920x0_80_0_0_d374d038c66697feb4596b1e690ee0ef.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" сообщил РИА Новости, что включение его в санкционный список ЕС никак не повлияет на деятельность компании, поскольку она не имеет деловых отношений с контрагентами из Евросоюза. "АвтоВАЗ" не имеет никаких деловых отношений с контрагентами из ЕС, в связи с чем новый санкционный пакет никак не повлияет на работу компании", - сообщили в "АвтоВАЗе". Ранее в четверг Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" и его главы Максима Соколова.
https://1prime.ru/20251022/rosstandart-863800339.html
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324055_476:0:3207:2048_1920x0_80_0_0_9717c1b989d8638bcb4a8a713071fbc0.jpg
1920
1920
true
12:26 23.10.2025
 
Новый автомобиль Lada Iskra в автосалоне в Москве
Новый автомобиль Lada Iskra в автосалоне в Москве
Новый автомобиль Lada Iskra в автосалоне в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" сообщил РИА Новости, что включение его в санкционный список ЕС никак не повлияет на деятельность компании, поскольку она не имеет деловых отношений с контрагентами из Евросоюза.
"АвтоВАЗ" не имеет никаких деловых отношений с контрагентами из ЕС, в связи с чем новый санкционный пакет никак не повлияет на работу компании", - сообщили в "АвтоВАЗе".
Ранее в четверг Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" и его главы Максима Соколова.
Автомобиль Lada Xray - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
"АвтоВАЗ" отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray
Вчера, 11:55
