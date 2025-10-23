ЕС ввел санкции против криптовалютной биржи Grinex

https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863842426.html
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. ЕС в рамках 19-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении криптовалютной биржи Grinex, сообщается в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. "Grinex - криптовалютная биржа, зарегистрированная в Кыргызстане. Это крупная платформа для торговли стейблкоином A7A5, обеспеченным залогом PSB Bank, российским государственным учреждением… Таким образом, Grinex поддерживает и получает выгоду от правительства России", - указывается в мотивационной части документа.
