ЕС ввел санкции против криптовалютной биржи Grinex - 23.10.2025
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863842426.html
ЕС ввел санкции против криптовалютной биржи Grinex
2025-10-23T12:36+0300
2025-10-23T12:36+0300
финансы
россия
ес
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. ЕС в рамках 19-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении криптовалютной биржи Grinex, сообщается в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. "Grinex - криптовалютная биржа, зарегистрированная в Кыргызстане. Это крупная платформа для торговли стейблкоином A7A5, обеспеченным залогом PSB Bank, российским государственным учреждением… Таким образом, Grinex поддерживает и получает выгоду от правительства России", - указывается в мотивационной части документа.
2025
финансы, россия, ес
Финансы, РОССИЯ, ЕС
12:36 23.10.2025
 
ЕС ввел санкции против криптовалютной биржи Grinex

ЕС в рамках нового пакета ввел санкции против криптовалютной биржи Grinex

Монета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. ЕС в рамках 19-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении криптовалютной биржи Grinex, сообщается в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
"Grinex - криптовалютная биржа, зарегистрированная в Кыргызстане. Это крупная платформа для торговли стейблкоином A7A5, обеспеченным залогом PSB Bank, российским государственным учреждением… Таким образом, Grinex поддерживает и получает выгоду от правительства России", - указывается в мотивационной части документа.
ЕС ведет работу над следующим пакетом санкций против России
ЕС ведет работу над следующим пакетом санкций против России
11:19
 
ФинансыРОССИЯЕС
 
 
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
