ЕС включил Evraz plc в список антироссийских санкций - 23.10.2025
ЕС включил Evraz plc в список антироссийских санкций
ЕС включил Evraz plc в список антироссийских санкций - 23.10.2025, ПРАЙМ
ЕС включил Evraz plc в список антироссийских санкций
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Сталелитейная и горнодобывающая компания Evraz plc вошла в санкционный список ЕС в рамках 19-го пакета санкций против России,... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T13:47+0300
2025-10-23T13:47+0300
сша
казахстан
чехия
ес
евраз
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Сталелитейная и горнодобывающая компания Evraz plc вошла в санкционный список ЕС в рамках 19-го пакета санкций против России, следует из опубликованного на сайте совета ЕС документа. Evraz plc была добавлена в санкционный список, поскольку "она является существенным источником дохода для российского правительства", поясняется там. Корпоративные права британской Evraz plc в отношении ее дочернего российского актива АО "Евраз НТМК" ("Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат", в январе внесен в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), были приостановлены по решению суда в июле нынешнего года. Согласно законодательству, в частности, ограничено право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды. Чуть позже компания заявила, что создаст публичное ПАО "Евраз" из двух своих филиалов на Урале - "Евраз ЗСМК" и "Евраз НТМК", акции которого объединят стоимость российских активов группы, пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в первом полугодии 2026 года. Новое предприятие будет зарегистрировано в Нижнем Тагиле и должно объединить около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ уже новой публичной компании. В начале октября Evraz plc сообщала что получила иск от "Евраз НТМК" с требованием о погашении долга в 97,6 миллиарда рублей за счет изъятия активов в России. Evraz plc ("Евраз") - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, Казахстане, США, Чехии и Канаде. Evraz plc в мае 2022 года подпал под санкции Великобритании. В августе прошлого года входящие в группу "Евраз НТМК", "Евраз Качканарский ГОК", "Евраз ЗСМК" и угольная компания "Распадская" были внесены в санкционный список минфина США.
сша
казахстан
чехия
Новости
сша, казахстан, чехия, ес, евраз
США, КАЗАХСТАН, ЧЕХИЯ, ЕС, Евраз
13:47 23.10.2025
 
ЕС включил Evraz plc в список антироссийских санкций

ЕС в рамках нового пакета ввел санкции против металлургической компании Evraz plc

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Сталелитейная и горнодобывающая компания Evraz plc вошла в санкционный список ЕС в рамках 19-го пакета санкций против России, следует из опубликованного на сайте совета ЕС документа.
Evraz plc была добавлена в санкционный список, поскольку "она является существенным источником дохода для российского правительства", поясняется там.
Корпоративные права британской Evraz plc в отношении ее дочернего российского актива АО "Евраз НТМК" ("Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат", в январе внесен в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), были приостановлены по решению суда в июле нынешнего года. Согласно законодательству, в частности, ограничено право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды.
Чуть позже компания заявила, что создаст публичное ПАО "Евраз" из двух своих филиалов на Урале - "Евраз ЗСМК" и "Евраз НТМК", акции которого объединят стоимость российских активов группы, пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в первом полугодии 2026 года. Новое предприятие будет зарегистрировано в Нижнем Тагиле и должно объединить около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ уже новой публичной компании.
В начале октября Evraz plc сообщала что получила иск от "Евраз НТМК" с требованием о погашении долга в 97,6 миллиарда рублей за счет изъятия активов в России.
Evraz plc ("Евраз") - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, Казахстане, США, Чехии и Канаде. Evraz plc в мае 2022 года подпал под санкции Великобритании. В августе прошлого года входящие в группу "Евраз НТМК", "Евраз Качканарский ГОК", "Евраз ЗСМК" и угольная компания "Распадская" были внесены в санкционный список минфина США.
ЕС ведет работу над следующим пакетом санкций против России
США КАЗАХСТАН ЧЕХИЯ ЕС Евраз
 
 
