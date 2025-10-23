https://1prime.ru/20251023/schegolev--863855583.html
Щеголев рассказал о преференциях бизнесу за решение вопросов демографии
2025-10-23T17:50+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_59588c8931da321d4b5bb0c250baaeb5.jpg
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Бизнесу, поддерживающему работников при рождении детей, предусмотрен ряд преференций, сообщил полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев на заседании совета по реализации государственной демографической и семейной политики. "Если говорить о том, что может предложить государство, то мы с регионами разработали пилотные законы и подзаконные акты о том, как бизнес, который считает себя ответственным и поддерживает демографию, может претендовать на меры поддержки. Они включают в себя и сокращение сроков для бизнеса по процедурам и вплоть до финансовой поддержки, включая преференции в госзакупках", - сообщил Щеголев. Он отметил, что такие меры важны и на региональном, и на федеральном уровнях.
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_c6ebbc21a9365d7e85d3c084a118591f.jpg
