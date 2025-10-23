https://1prime.ru/20251023/schegolev--863855583.html

Щеголев рассказал о преференциях бизнесу за решение вопросов демографии

МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Бизнесу, поддерживающему работников при рождении детей, предусмотрен ряд преференций, сообщил полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев на заседании совета по реализации государственной демографической и семейной политики. "Если говорить о том, что может предложить государство, то мы с регионами разработали пилотные законы и подзаконные акты о том, как бизнес, который считает себя ответственным и поддерживает демографию, может претендовать на меры поддержки. Они включают в себя и сокращение сроков для бизнеса по процедурам и вплоть до финансовой поддержки, включая преференции в госзакупках", - сообщил Щеголев. Он отметил, что такие меры важны и на региональном, и на федеральном уровнях.

