Щеголев рассказал о преференциях бизнесу за решение вопросов демографии - 23.10.2025
Щеголев рассказал о преференциях бизнесу за решение вопросов демографии
Щеголев рассказал о преференциях бизнесу за решение вопросов демографии - 23.10.2025, ПРАЙМ
Щеголев рассказал о преференциях бизнесу за решение вопросов демографии
Бизнесу, поддерживающему работников при рождении детей, предусмотрен ряд преференций, сообщил полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев на заседании совета... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T17:50+0300
2025-10-23T17:50+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_59588c8931da321d4b5bb0c250baaeb5.jpg
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Бизнесу, поддерживающему работников при рождении детей, предусмотрен ряд преференций, сообщил полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев на заседании совета по реализации государственной демографической и семейной политики. "Если говорить о том, что может предложить государство, то мы с регионами разработали пилотные законы и подзаконные акты о том, как бизнес, который считает себя ответственным и поддерживает демографию, может претендовать на меры поддержки. Они включают в себя и сокращение сроков для бизнеса по процедурам и вплоть до финансовой поддержки, включая преференции в госзакупках", - сообщил Щеголев. Он отметил, что такие меры важны и на региональном, и на федеральном уровнях.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
бизнес, общество
Бизнес, Общество
17:50 23.10.2025
 
Щеголев рассказал о преференциях бизнесу за решение вопросов демографии

Бизнесу, поддерживающему работников при рождении детей, предусмотрен ряд преференций

© Unsplah/HeadwayБизнес
Бизнес
Бизнес. Архивное фото
© Unsplah/Headway
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Бизнесу, поддерживающему работников при рождении детей, предусмотрен ряд преференций, сообщил полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев на заседании совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Если говорить о том, что может предложить государство, то мы с регионами разработали пилотные законы и подзаконные акты о том, как бизнес, который считает себя ответственным и поддерживает демографию, может претендовать на меры поддержки. Они включают в себя и сокращение сроков для бизнеса по процедурам и вплоть до финансовой поддержки, включая преференции в госзакупках", - сообщил Щеголев.
Он отметил, что такие меры важны и на региональном, и на федеральном уровнях.
 
Бизнес, Общество
 
 
