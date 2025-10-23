Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Соцфонде рассказали о росте страховой пенсии по старости в 2026 году - 23.10.2025
В Соцфонде рассказали о росте страховой пенсии по старости в 2026 году
В Соцфонде рассказали о росте страховой пенсии по старости в 2026 году - 23.10.2025, ПРАЙМ
В Соцфонде рассказали о росте страховой пенсии по старости в 2026 году
Средний размер страховой пенсии по старости увеличится почти на две тысячи рублей в 2026 году, повышение затронет более 38 миллионов человек, сообщил... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T09:23+0300
2025-10-23T09:23+0300
финансы
сергей чирков
социальный фонд
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_0:110:3045:1822_1920x0_80_0_0_84f2258e0acae839eb72e4633bbe05db.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости увеличится почти на две тысячи рублей в 2026 году, повышение затронет более 38 миллионов человек, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. “Повышение коснется выплат более 38 миллионов человек. В результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и составит 27,7 тысячи рублей”, - сказал Чирков, выступая в Госдуме. Он отметил, что на страховые пенсии в следующем году будет направлено почти 11,9 триллиона рублей. Индексация этой категории в выплат составит 7,6%, что выше уровня инфляции.
финансы, сергей чирков, социальный фонд, госдума
Финансы, Сергей Чирков, Социальный фонд, Госдума
09:23 23.10.2025
 
В Соцфонде рассказали о росте страховой пенсии по старости в 2026 году

Соцфонд: средний размер страховой пенсии по старости вырастет почти на две тысячи рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости увеличится почти на две тысячи рублей в 2026 году, повышение затронет более 38 миллионов человек, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
“Повышение коснется выплат более 38 миллионов человек. В результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и составит 27,7 тысячи рублей”, - сказал Чирков, выступая в Госдуме.
Он отметил, что на страховые пенсии в следующем году будет направлено почти 11,9 триллиона рублей. Индексация этой категории в выплат составит 7,6%, что выше уровня инфляции.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Госдума одобрила проект о МРОТ в размере 27 093 рубля
Вчера, 17:31
 
ФинансыСергей ЧирковСоциальный фондГосдума
 
 
