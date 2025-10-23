https://1prime.ru/20251023/sotsfond-863834498.html
В Соцфонде рассказали о росте страховой пенсии по старости в 2026 году
В Соцфонде рассказали о росте страховой пенсии по старости в 2026 году - 23.10.2025, ПРАЙМ
В Соцфонде рассказали о росте страховой пенсии по старости в 2026 году
Средний размер страховой пенсии по старости увеличится почти на две тысячи рублей в 2026 году, повышение затронет более 38 миллионов человек, сообщил... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T09:23+0300
2025-10-23T09:23+0300
2025-10-23T09:23+0300
финансы
сергей чирков
социальный фонд
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_0:110:3045:1822_1920x0_80_0_0_84f2258e0acae839eb72e4633bbe05db.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости увеличится почти на две тысячи рублей в 2026 году, повышение затронет более 38 миллионов человек, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. “Повышение коснется выплат более 38 миллионов человек. В результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и составит 27,7 тысячи рублей”, - сказал Чирков, выступая в Госдуме. Он отметил, что на страховые пенсии в следующем году будет направлено почти 11,9 триллиона рублей. Индексация этой категории в выплат составит 7,6%, что выше уровня инфляции.
https://1prime.ru/20251022/mrot-863811467.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_fcffc22a83c98fd3d7dfa723536e8588.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сергей чирков, социальный фонд, госдума
Финансы, Сергей Чирков, Социальный фонд, Госдума
В Соцфонде рассказали о росте страховой пенсии по старости в 2026 году
Соцфонд: средний размер страховой пенсии по старости вырастет почти на две тысячи рублей