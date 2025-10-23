https://1prime.ru/20251023/sotsfond-863834498.html

В Соцфонде рассказали о росте страховой пенсии по старости в 2026 году

В Соцфонде рассказали о росте страховой пенсии по старости в 2026 году - 23.10.2025, ПРАЙМ

В Соцфонде рассказали о росте страховой пенсии по старости в 2026 году

Средний размер страховой пенсии по старости увеличится почти на две тысячи рублей в 2026 году, повышение затронет более 38 миллионов человек, сообщил... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T09:23+0300

2025-10-23T09:23+0300

2025-10-23T09:23+0300

финансы

сергей чирков

социальный фонд

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_0:110:3045:1822_1920x0_80_0_0_84f2258e0acae839eb72e4633bbe05db.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости увеличится почти на две тысячи рублей в 2026 году, повышение затронет более 38 миллионов человек, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. “Повышение коснется выплат более 38 миллионов человек. В результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и составит 27,7 тысячи рублей”, - сказал Чирков, выступая в Госдуме. Он отметил, что на страховые пенсии в следующем году будет направлено почти 11,9 триллиона рублей. Индексация этой категории в выплат составит 7,6%, что выше уровня инфляции.

https://1prime.ru/20251022/mrot-863811467.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сергей чирков, социальный фонд, госдума