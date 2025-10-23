Спрос на доставку грузов из Китая в Россию вырос на 18%

https://1prime.ru/20251023/spros-863828310.html
2025-10-23T04:36+0300
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Спрос на доставку грузов из Китая в Россию с июля по середину октября 2025 года в преддверии высокого сезона вырос на 18% по сравнению со вторым кварталом, сообщили РИА Новости в логистической компании ПЭК.
"За июль - первую половину октября спрос на перевозки сборных грузов из Китая в Россию вырос на 18% по отношению к предыдущему кварталу. Это связано с наступлением высокого сезона", - говорится в сообщении.
Как пояснил директор ПЭК Global Геннадий Чичин, компании в этот период активно поставляли товары, чтобы успеть до праздников в КНР, которые длились с 1 по 8 октября, поскольку многие предприятия приостанавливали работу и отгрузку товаров. Также на объем перевозок повлияла активная подготовка бизнеса к периоду ноябрьских распродаж и новогодним праздникам.
Лидерами спроса на доставку за отчетный период стали товары народного потребления, бытовая техника и электроника.
"Вслед за ростом спроса с начала октября стоимость автоперевозок между Китаем и Россией увеличилась на 20% по сравнению с прошлым месяцем, до 10-11 тысяч долларов… Срок автоперевозки между Россией и Китаем при этом не изменился и на данный момент составляет 26-30 дней", - отметили в компании.
Однако при транзите из Китая через территорию Казахстана в Россию среднее время перевозки, по данным компании, увеличилось в полтора раза за месяц, до 42-45 дней. Как пояснили в ПЭК, причиной этому являются дополнительные досмотры на границе с Казахстаном.
