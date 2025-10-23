Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новая угроза": в США объяснили замысел Трампа против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/ssha-863828739.html
"Новая угроза": в США объяснили замысел Трампа против России
"Новая угроза": в США объяснили замысел Трампа против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
"Новая угроза": в США объяснили замысел Трампа против России
Глава Министерства Финансов США, Скотт Бессент, сообщил о введении новых антироссийских санкций, что стало свидетельством смены курса президента Дональда Трампа | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T04:53+0300
2025-10-23T04:53+0300
мировая экономика
украина
москва
будапешт
дональд трамп
скотт бессент
владимир путин
минфин сша
bloomberg
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Глава Министерства Финансов США, Скотт Бессент, сообщил о введении новых антироссийских санкций, что стало свидетельством смены курса президента Дональда Трампа по отношению к кризису на Украине, сообщает Bloomberg. "Высказывания Бессента ознаменовали собой очередную смену тональности Белого дома, который то вновь угрожал России, то занимал более сговорчивую позицию", — отмечается в статье. По мнению аналитиков, Трамп не раз озвучивал намерение ввести против России дополнительные санкции, однако предпочитал оставлять открытую возможность для переговоров с Москвой. Сейчас его подход изменился в сторону усиления конфликта. "Трамп заявил, что он все еще сохраняет надежду на прекращение огня, но дал в целом негативную оценку конфликту, что является сигналом того, что его надежды на быстрое урегулирование конфликта, возможно, тают", — отмечает агентство. В среду Трамп сообщил об отмене запланированной встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, сделав вывод, что эта встреча не принесёт желанного результата. Тем не менее, американский лидер подчеркнул, что готов к будущим переговорам с российским президентом и сохраняет стремление к урегулированию украинского конфликта. Одновременно Минфин США объявил о введении нового пакета санкций против России, в том числе против компаний "Роснефть", "Лукойл" и ещё 34 их дочерних предприятий. Новые санкции обусловлены, по словам Вашингтона, отсутствием стремления Москвы к мирным переговорам по Украине.
https://1prime.ru/20250916/bessent-862327327.html
https://1prime.ru/20250915/torgovlya-862293476.html
https://1prime.ru/20250820/ouzhie-860961257.html
украина
москва
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, москва, будапешт, дональд трамп, скотт бессент, владимир путин, минфин сша, bloomberg, роснефть
Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Будапешт, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Владимир Путин, Минфин США, Bloomberg, Роснефть
04:53 23.10.2025
 
"Новая угроза": в США объяснили замысел Трампа против России

Bloomberg: заявления Бессента намекают на о смену стратегию Трампа по Украине

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Глава Министерства Финансов США, Скотт Бессент, сообщил о введении новых антироссийских санкций, что стало свидетельством смены курса президента Дональда Трампа по отношению к кризису на Украине, сообщает Bloomberg.
"Высказывания Бессента ознаменовали собой очередную смену тональности Белого дома, который то вновь угрожал России, то занимал более сговорчивую позицию", — отмечается в статье.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Бессент назвал условие для завершения конфликта на Украине за 90 дней
16 сентября, 09:40
По мнению аналитиков, Трамп не раз озвучивал намерение ввести против России дополнительные санкции, однако предпочитал оставлять открытую возможность для переговоров с Москвой. Сейчас его подход изменился в сторону усиления конфликта.
"Трамп заявил, что он все еще сохраняет надежду на прекращение огня, но дал в целом негативную оценку конфликту, что является сигналом того, что его надежды на быстрое урегулирование конфликта, возможно, тают", — отмечает агентство.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Бессент отметил прогресс США и Китая по торговым переговорам
15 сентября, 11:03
В среду Трамп сообщил об отмене запланированной встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, сделав вывод, что эта встреча не принесёт желанного результата. Тем не менее, американский лидер подчеркнул, что готов к будущим переговорам с российским президентом и сохраняет стремление к урегулированию украинского конфликта.
Одновременно Минфин США объявил о введении нового пакета санкций против России, в том числе против компаний "Роснефть", "Лукойл" и ещё 34 их дочерних предприятий. Новые санкции обусловлены, по словам Вашингтона, отсутствием стремления Москвы к мирным переговорам по Украине.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
США продают европейцам оружие для Киева с наценкой, заявил Бессент
20 августа, 09:03
 
Мировая экономикаУКРАИНАМОСКВАБудапештДональд ТрампСкотт БессентВладимир ПутинМинфин СШАBloombergРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала