"Новая угроза": в США объяснили замысел Трампа против России
Глава Министерства Финансов США, Скотт Бессент, сообщил о введении новых антироссийских санкций, что стало свидетельством смены курса президента Дональда Трампа
мировая экономика
украина
москва
будапешт
дональд трамп
скотт бессент
владимир путин
минфин сша
bloomberg
роснефть
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Глава Министерства Финансов США, Скотт Бессент, сообщил о введении новых антироссийских санкций, что стало свидетельством смены курса президента Дональда Трампа по отношению к кризису на Украине, сообщает Bloomberg. "Высказывания Бессента ознаменовали собой очередную смену тональности Белого дома, который то вновь угрожал России, то занимал более сговорчивую позицию", — отмечается в статье. По мнению аналитиков, Трамп не раз озвучивал намерение ввести против России дополнительные санкции, однако предпочитал оставлять открытую возможность для переговоров с Москвой. Сейчас его подход изменился в сторону усиления конфликта. "Трамп заявил, что он все еще сохраняет надежду на прекращение огня, но дал в целом негативную оценку конфликту, что является сигналом того, что его надежды на быстрое урегулирование конфликта, возможно, тают", — отмечает агентство. В среду Трамп сообщил об отмене запланированной встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, сделав вывод, что эта встреча не принесёт желанного результата. Тем не менее, американский лидер подчеркнул, что готов к будущим переговорам с российским президентом и сохраняет стремление к урегулированию украинского конфликта. Одновременно Минфин США объявил о введении нового пакета санкций против России, в том числе против компаний "Роснефть", "Лукойл" и ещё 34 их дочерних предприятий. Новые санкции обусловлены, по словам Вашингтона, отсутствием стремления Москвы к мирным переговорам по Украине.
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ.
Глава Министерства Финансов США, Скотт Бессент, сообщил о введении новых антироссийских санкций, что стало свидетельством смены курса президента Дональда Трампа по отношению к кризису на Украине, сообщает Bloomberg
.
"Высказывания Бессента ознаменовали собой очередную смену тональности Белого дома, который то вновь угрожал России, то занимал более сговорчивую позицию", — отмечается в статье.
По мнению аналитиков, Трамп не раз озвучивал намерение ввести против России дополнительные санкции, однако предпочитал оставлять открытую возможность для переговоров с Москвой. Сейчас его подход изменился в сторону усиления конфликта.
"Трамп заявил, что он все еще сохраняет надежду на прекращение огня, но дал в целом негативную оценку конфликту, что является сигналом того, что его надежды на быстрое урегулирование конфликта, возможно, тают", — отмечает агентство.
В среду Трамп сообщил об отмене запланированной встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, сделав вывод, что эта встреча не принесёт желанного результата. Тем не менее, американский лидер подчеркнул, что готов к будущим переговорам с российским президентом и сохраняет стремление к урегулированию украинского конфликта.
Одновременно Минфин США объявил о введении нового пакета санкций против России, в том числе против компаний "Роснефть", "Лукойл" и ещё 34 их дочерних предприятий. Новые санкции обусловлены, по словам Вашингтона, отсутствием стремления Москвы к мирным переговорам по Украине.
