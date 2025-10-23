Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: производители компьютеров в США хотят получить госфинансирование - 23.10.2025
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251023/ssha-863829129.html
СМИ: производители компьютеров в США хотят получить госфинансирование
технологии
экономика
финансы
сша
вашингтон
дональд трамп
минфин сша
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Ряд производителей квантовых компьютеров обсуждают возможность предоставить министерству финансов США долю в них в обмен на получение финансирования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на несколько неназванных источников. Wall Street Journal называет среди таких компаний американского производителя программ для квантовых вычислений IonQ, калифорнийского разработчика Rigetti Computing и канадскую компанию по созданию квантовых компьютеров D-Wave Systems. "Компании... обсуждают, что правительство (США - ред.) могло бы стать акционером в рамках соглашений для того, чтобы получить финансирование, предназначенное для подающих надежды технологических компаний", - заявила газета со ссылкой на осведомленные источники. Источники добавили, что компании обсуждают получение от Вашингтона финансирования в размере от 10 миллионов долларов каждой. Согласно Wall Street Journal, ожидается, что другие технологические компании будут также бороться за финансирование от правительства. В августе директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт на фоне сообщений о переговорах по покупке 10-процентной доли в Intel администрацией президента США Дональда Трампа заявил, что правительство США может начать приобретать доли в других американских компаниях.
сша
вашингтон
технологии, финансы, сша, вашингтон, дональд трамп, минфин сша
Технологии, Экономика, Финансы, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Минфин США
СМИ: производители компьютеров в США хотят получить госфинансирование

