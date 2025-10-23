В Польше объяснили причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
Журналист Гурницкая-Партыка: Рубио стал автором отмены саммита в Будапеште
© Фото : UN Photo/Loey FelipeПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Магдалена Гурницкая-Партыка из Вроцлавского университета из Вроцлавского университета, предполагает, что отмену встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште инициировал госсекретарь США Марко Рубио.
"Прежде всего, следует отметить роль Марко Рубио. Он хочет защитить Дональда Трампа от публичного поражения перед Путиным. Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром", — сказала она.
Журналистка считает, что Рубио мог прийти к выводу, что если бы запланированная встреча не принесла результата, то Трамп оказался бы в затруднительном положении, не исполнив данные им обещания.
"Ведь если бы они встретились и не смогли достичь компромисса, Дональд Трамп, как "президент мира", прославившийся тем, что запустил мирный процесс на Ближнем Востоке, потерпел бы сокрушительное поражение", — пояснила журналистка.
В этой связи Трамп в среду сообщил о своей решении отменить встречу с Путиным в Будапеште из-за сомнений в её эффективности, но подчеркнул, что настроен на потенциальные переговоры с российским лидером в будущем, с целью решить украинский кризис.
Неделей ранее состоялся телефонный разговор, в ходе которого Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили украинскую ситуацию. После беседы американский президент отметил, что планирует встречу с Путиным в столице Венгрии.