Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше объяснили причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/ssha-863829800.html
В Польше объяснили причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
В Польше объяснили причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште - 23.10.2025, ПРАЙМ
В Польше объяснили причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
Магдалена Гурницкая-Партыка из Вроцлавского университета из Вроцлавского университета, предполагает, что отмену встречи президента США Дональда Трампа с... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T05:24+0300
2025-10-23T05:24+0300
мировая экономика
общество
ближний восток
будапешт
сша
дональд трамп
владимир путин
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672532_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c3a3c9552ae8c62fcd2238407c11b2bd.jpg
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Магдалена Гурницкая-Партыка из Вроцлавского университета из Вроцлавского университета, предполагает, что отмену встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште инициировал госсекретарь США Марко Рубио. "Прежде всего, следует отметить роль Марко Рубио. Он хочет защитить Дональда Трампа от публичного поражения перед Путиным. Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром", — сказала она. Журналистка считает, что Рубио мог прийти к выводу, что если бы запланированная встреча не принесла результата, то Трамп оказался бы в затруднительном положении, не исполнив данные им обещания. "Ведь если бы они встретились и не смогли достичь компромисса, Дональд Трамп, как "президент мира", прославившийся тем, что запустил мирный процесс на Ближнем Востоке, потерпел бы сокрушительное поражение", — пояснила журналистка. В этой связи Трамп в среду сообщил о своей решении отменить встречу с Путиным в Будапеште из-за сомнений в её эффективности, но подчеркнул, что настроен на потенциальные переговоры с российским лидером в будущем, с целью решить украинский кризис. Неделей ранее состоялся телефонный разговор, в ходе которого Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили украинскую ситуацию. После беседы американский президент отметил, что планирует встречу с Путиным в столице Венгрии.
https://1prime.ru/20251023/ssha-863828739.html
https://1prime.ru/20251022/tramp-863811152.html
https://1prime.ru/20251022/peskov-863802720.html
ближний восток
будапешт
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672532_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e6df8725ee91177b90b905ddf395019c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , ближний восток, будапешт, сша, дональд трамп, владимир путин, марко рубио
Мировая экономика, Общество , БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Будапешт, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио
05:24 23.10.2025
 
В Польше объяснили причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште

Журналист Гурницкая-Партыка: Рубио стал автором отмены саммита в Будапеште

© Фото : UN Photo/Loey FelipeПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Магдалена Гурницкая-Партыка из Вроцлавского университета из Вроцлавского университета, предполагает, что отмену встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште инициировал госсекретарь США Марко Рубио.
"Прежде всего, следует отметить роль Марко Рубио. Он хочет защитить Дональда Трампа от публичного поражения перед Путиным. Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром", — сказала она.
Флаг США
"Новая угроза": в США объяснили замысел Трампа против России
04:53
Журналистка считает, что Рубио мог прийти к выводу, что если бы запланированная встреча не принесла результата, то Трамп оказался бы в затруднительном положении, не исполнив данные им обещания.
"Ведь если бы они встретились и не смогли достичь компромисса, Дональд Трамп, как "президент мира", прославившийся тем, что запустил мирный процесс на Ближнем Востоке, потерпел бы сокрушительное поражение", — пояснила журналистка.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом
Вчера, 17:04
В этой связи Трамп в среду сообщил о своей решении отменить встречу с Путиным в Будапеште из-за сомнений в её эффективности, но подчеркнул, что настроен на потенциальные переговоры с российским лидером в будущем, с целью решить украинский кризис.
Неделей ранее состоялся телефонный разговор, в ходе которого Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили украинскую ситуацию. После беседы американский президент отметил, что планирует встречу с Путиным в столице Венгрии.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа
Вчера, 12:45
 
Мировая экономикаОбществоБЛИЖНИЙ ВОСТОКБудапештСШАДональд ТрампВладимир ПутинМарко Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала