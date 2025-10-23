https://1prime.ru/20251023/ssha-863830069.html

"Жесткая линия": в США объяснили план ЕС после срыва саммита в Будапеште

2025-10-23T05:40+0300

мировая экономика

будапешт

украина

европа

дональд трамп

владимир путин

джеффри сакс

нато

ес

МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Профессор Колумбийского университета и известный экономист Джеффри Сакс считает, что Евросоюз воспользуется ситуацией вокруг отмены встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште, чтобы усилить на него давление. "Европейцы обнаружили, что, продолжая свою жесткую линию, они возвращают Трампа в строй. Они только что добились отмены встречи в Будапеште, и этот эффект, вне сомнений, поразил Белый дом", — отметил он. Сакс подчеркивает, что из-за отсутствия достаточного политического опыта Трампу сложно противостоять дипломатическим маневрам европейских стран. "Трамп недостаточно опытен, чтобы мыслить стратегически, поэтому он очень отзывчив на европейское давление. И, возможно, поэтому европейцы уверены в том, что мы (Американцы. — Прим. Ред.) продолжим в том же духе", — добавил экономист. По данным агентства Блумберг, во вторник стало известно, что Европа совместно с Украиной разрабатывает проект из 12 пунктов для урегулирования конфликта по текущей линии фронта. Ожидается, что реализацию будут контролировать под руководством Трампа. Этот план предусматривает постепенное снятие санкций с России.Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время такого мирного плана по Украине "на столе" нет. В предыдущую пятницу после переговоров с Владимиром Зеленским Трамп опубликовал пост в сети TruthSocial с предложением обеим сторонам прекратить военные действия на существующей линии фронта. В среду Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште, поскольку не видел в ней перспективы достижения целей. Тем не менее, он подчеркнул, что сохраняет стремление к мирному разрешению украинского конфликта и намерен провести встречу с Путиным в будущем.

