"Жесткая линия": в США объяснили план ЕС после срыва саммита в Будапеште - 23.10.2025
"Жесткая линия": в США объяснили план ЕС после срыва саммита в Будапеште
"Жесткая линия": в США объяснили план ЕС после срыва саммита в Будапеште - 23.10.2025, ПРАЙМ
"Жесткая линия": в США объяснили план ЕС после срыва саммита в Будапеште
Профессор Колумбийского университета и известный экономист Джеффри Сакс считает, что Евросоюз воспользуется ситуацией вокруг отмены встречи Дональда Трампа с... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T05:40+0300
2025-10-23T05:40+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Профессор Колумбийского университета и известный экономист Джеффри Сакс считает, что Евросоюз воспользуется ситуацией вокруг отмены встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште, чтобы усилить на него давление. "Европейцы обнаружили, что, продолжая свою жесткую линию, они возвращают Трампа в строй. Они только что добились отмены встречи в Будапеште, и этот эффект, вне сомнений, поразил Белый дом", — отметил он. Сакс подчеркивает, что из-за отсутствия достаточного политического опыта Трампу сложно противостоять дипломатическим маневрам европейских стран. "Трамп недостаточно опытен, чтобы мыслить стратегически, поэтому он очень отзывчив на европейское давление. И, возможно, поэтому европейцы уверены в том, что мы (Американцы. — Прим. Ред.) продолжим в том же духе", — добавил экономист. По данным агентства Блумберг, во вторник стало известно, что Европа совместно с Украиной разрабатывает проект из 12 пунктов для урегулирования конфликта по текущей линии фронта. Ожидается, что реализацию будут контролировать под руководством Трампа. Этот план предусматривает постепенное снятие санкций с России.Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время такого мирного плана по Украине "на столе" нет. В предыдущую пятницу после переговоров с Владимиром Зеленским Трамп опубликовал пост в сети TruthSocial с предложением обеим сторонам прекратить военные действия на существующей линии фронта. В среду Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште, поскольку не видел в ней перспективы достижения целей. Тем не менее, он подчеркнул, что сохраняет стремление к мирному разрешению украинского конфликта и намерен провести встречу с Путиным в будущем.
05:40 23.10.2025
 
"Жесткая линия": в США объяснили план ЕС после срыва саммита в Будапеште

Сакс: ЕС хочет давить на Трампа после отмены его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Профессор Колумбийского университета и известный экономист Джеффри Сакс считает, что Евросоюз воспользуется ситуацией вокруг отмены встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште, чтобы усилить на него давление.
"Европейцы обнаружили, что, продолжая свою жесткую линию, они возвращают Трампа в строй. Они только что добились отмены встречи в Будапеште, и этот эффект, вне сомнений, поразил Белый дом", — отметил он.
В Польше объяснили причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
05:24
Сакс подчеркивает, что из-за отсутствия достаточного политического опыта Трампу сложно противостоять дипломатическим маневрам европейских стран.
"Трамп недостаточно опытен, чтобы мыслить стратегически, поэтому он очень отзывчив на европейское давление. И, возможно, поэтому европейцы уверены в том, что мы (Американцы. — Прим. Ред.) продолжим в том же духе", — добавил экономист.
По данным агентства Блумберг, во вторник стало известно, что Европа совместно с Украиной разрабатывает проект из 12 пунктов для урегулирования конфликта по текущей линии фронта. Ожидается, что реализацию будут контролировать под руководством Трампа. Этот план предусматривает постепенное снятие санкций с России.
"Новая угроза": в США объяснили замысел Трампа против России
04:53
Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время такого мирного плана по Украине "на столе" нет. В предыдущую пятницу после переговоров с Владимиром Зеленским Трамп опубликовал пост в сети TruthSocial с предложением обеим сторонам прекратить военные действия на существующей линии фронта.
В среду Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште, поскольку не видел в ней перспективы достижения целей. Тем не менее, он подчеркнул, что сохраняет стремление к мирному разрешению украинского конфликта и намерен провести встречу с Путиным в будущем.
Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа
Вчера, 12:45
 
Мировая экономикаБудапештУКРАИНАЕВРОПАДональд ТрампВладимир ПутинДжеффри СаксНАТОЕС
 
 
