Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут перед статданными по США
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в четверг перед выходом данных по числу продаж на вторичном рынке жилья в США, инвесторы анализируют поступающие финансовые отчеты крупных американских компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,16%, до 46 708 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,13% - до 25 071,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 6 742,5 пункта.
Позднее в четверг Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует статистику по сделкам купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики ждут, что их количество в сентябре увеличилось до 4,1 миллиона с 4 миллионов в августе.
Акции американского алюминиевого гиганта Alcoa до открытия основных биржевых торгов дорожают на 1,74%. В январе-сентябре чистая прибыль Alcoa Corp., приходящаяся на головную компанию, составила 944 миллиона долларов после убытка в 142 миллиона долларов в аналогичном периоде годом ранее, сообщила компания.
Акции американского производителя электромобилей Tesla до начала основных торгов снижаются в цене на 2,89% после публикации финансовой отчетности компании за третий квартал. Так, квартальная чистая прибыль Tesla, приходящаяся на акционеров, сократилась на 36,8% в годовом выражении, до 1,373 миллиарда долларов.