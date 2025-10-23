Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут перед статданными по США - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/ssha-863841284.html
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут перед статданными по США
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут перед статданными по США - 23.10.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут перед статданными по США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в четверг перед выходом данных по числу продаж на вторичном рынке жилья в США, инвесторы | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T12:15+0300
2025-10-23T12:15+0300
рынок
торги
индексы
сша
tesla
alcoa
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e2f3b29f18a56249831a02d9e2cf60b6.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в четверг перед выходом данных по числу продаж на вторичном рынке жилья в США, инвесторы анализируют поступающие финансовые отчеты крупных американских компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,16%, до 46 708 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,13% - до 25 071,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,08%, до 6 742,5 пункта. Позднее в четверг Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует статистику по сделкам купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики ждут, что их количество в сентябре увеличилось до 4,1 миллиона с 4 миллионов в августе. Акции американского алюминиевого гиганта Alcoa до открытия основных биржевых торгов дорожают на 1,74%. В январе-сентябре чистая прибыль Alcoa Corp., приходящаяся на головную компанию, составила 944 миллиона долларов после убытка в 142 миллиона долларов в аналогичном периоде годом ранее, сообщила компания. Акции американского производителя электромобилей Tesla до начала основных торгов снижаются в цене на 2,89% после публикации финансовой отчетности компании за третий квартал. Так, квартальная чистая прибыль Tesla, приходящаяся на акционеров, сократилась на 36,8% в годовом выражении, до 1,373 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20251023/atr-863840892.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e0a65a87025db6aa7510625db84b9dff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, tesla, alcoa, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Tesla, Alcoa, Nasdaq Composite
12:15 23.10.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут перед статданными по США

Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании данных по продажам жилья в США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в четверг перед выходом данных по числу продаж на вторичном рынке жилья в США, инвесторы анализируют поступающие финансовые отчеты крупных американских компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,16%, до 46 708 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,13% - до 25 071,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 6 742,5 пункта.
Позднее в четверг Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует статистику по сделкам купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики ждут, что их количество в сентябре увеличилось до 4,1 миллиона с 4 миллионов в августе.
Акции американского алюминиевого гиганта Alcoa до открытия основных биржевых торгов дорожают на 1,74%. В январе-сентябре чистая прибыль Alcoa Corp., приходящаяся на головную компанию, составила 944 миллиона долларов после убытка в 142 миллиона долларов в аналогичном периоде годом ранее, сообщила компания.
Акции американского производителя электромобилей Tesla до начала основных торгов снижаются в цене на 2,89% после публикации финансовой отчетности компании за третий квартал. Так, квартальная чистая прибыль Tesla, приходящаяся на акционеров, сократилась на 36,8% в годовом выражении, до 1,373 миллиарда долларов.
Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли
12:02
 
РынокТоргиИндексыСШАTeslaAlcoaNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала