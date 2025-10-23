https://1prime.ru/20251023/ssha-863862050.html

США верят в эффективность новых санкций против России

ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. США верят в эффективность новых санкций против РФ, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Много. Если вы смотрели санкции, они очень тяжелые", - сказала Левитт в Белом доме. Так она ответила на вопрос, будут ли последствия у новых санкций против РФ, учитывая, что предыдущие не были столь эффективны.

