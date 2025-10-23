https://1prime.ru/20251023/ssha-863862359.html
Трамп недоволен темпом украинского урегулирования, заявили в Белом доме
Трамп недоволен темпом украинского урегулирования, заявили в Белом доме - 23.10.2025, ПРАЙМ
Трамп недоволен темпом украинского урегулирования, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп недоволен темпом украинского урегулирования с обеих сторон, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T21:20+0300
2025-10-23T21:20+0300
2025-10-23T21:42+0300
общество
сша
дональд трамп
владимир путин
в мире
белый дом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп недоволен темпом украинского урегулирования с обеих сторон, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Президент длительное время выражал разочарование (российским лидером - ред.) Владимиром Путиным и обеими сторонами, если честно", - сказала Левитт в Белом доме. По ее словам, Трамп выражал мнение, что для переговоров о хорошей мирной сделке "обе стороны должны быть заинтересованы".
https://1prime.ru/20251023/rossiya-863862198.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70498467e96c8f66aac3bfe86768efcd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, дональд трамп, владимир путин, в мире, белый дом
Общество , США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, Белый дом
Трамп недоволен темпом украинского урегулирования, заявили в Белом доме
Левитт: Трамп разочарован темпами урегулирования на Украине с обеих сторон