Трамп недоволен темпом украинского урегулирования, заявили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп недоволен темпом украинского урегулирования с обеих сторон, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

2025-10-23

2025-10-23T21:20+0300

2025-10-23T21:42+0300

ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп недоволен темпом украинского урегулирования с обеих сторон, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Президент длительное время выражал разочарование (российским лидером - ред.) Владимиром Путиным и обеими сторонами, если честно", - сказала Левитт в Белом доме. По ее словам, Трамп выражал мнение, что для переговоров о хорошей мирной сделке "обе стороны должны быть заинтересованы".

