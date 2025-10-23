https://1prime.ru/20251023/ssha-863865628.html
Орбан назвал вопрос о российских активах частью переговоров России и США
Орбан назвал вопрос о российских активах частью переговоров России и США
2025-10-23T23:58+0300
россия
БУДАПЕШТ, 23 окт - ПРАЙМ. Вопрос о российских активах является частью переговоров РФ с США, их конфискация нанесет ущерб диалогу о мире, а также приведет к судебным искам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Вопрос о замороженных российских активах является в том числе частью переговоров между США и Россией. Если мы что-то сделаем сейчас и сделаем это неправильно, мы нанесём ущерб шансам российско-американских переговоров о мире", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota. Венгерский премьер также отметил, что решение об использовании доходов с замороженных российских активов "приведёт к судебным искам, поскольку нет международной правовой базы, позволяющей нам распоряжаться чужими деньгами".
Орбан назвал вопрос о российских активах частью переговоров России и США
