Орбан назвал вопрос о российских активах частью переговоров России и США - 23.10.2025, ПРАЙМ
Орбан назвал вопрос о российских активах частью переговоров России и США
Орбан назвал вопрос о российских активах частью переговоров России и США - 23.10.2025, ПРАЙМ
Орбан назвал вопрос о российских активах частью переговоров России и США
Вопрос о российских активах является частью переговоров РФ с США, их конфискация нанесет ущерб диалогу о мире, а также приведет к судебным искам, заявил... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T23:58+0300
2025-10-23T23:58+0300
БУДАПЕШТ, 23 окт - ПРАЙМ. Вопрос о российских активах является частью переговоров РФ с США, их конфискация нанесет ущерб диалогу о мире, а также приведет к судебным искам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Вопрос о замороженных российских активах является в том числе частью переговоров между США и Россией. Если мы что-то сделаем сейчас и сделаем это неправильно, мы нанесём ущерб шансам российско-американских переговоров о мире", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota. Венгерский премьер также отметил, что решение об использовании доходов с замороженных российских активов "приведёт к судебным искам, поскольку нет международной правовой базы, позволяющей нам распоряжаться чужими деньгами".
23:58 23.10.2025
 
Орбан назвал вопрос о российских активах частью переговоров России и США

Орбан: конфискация российских активов нанесет ущерб диалогу с США

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 23 окт - ПРАЙМ. Вопрос о российских активах является частью переговоров РФ с США, их конфискация нанесет ущерб диалогу о мире, а также приведет к судебным искам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Вопрос о замороженных российских активах является в том числе частью переговоров между США и Россией. Если мы что-то сделаем сейчас и сделаем это неправильно, мы нанесём ущерб шансам российско-американских переговоров о мире", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Венгерский премьер также отметил, что решение об использовании доходов с замороженных российских активов "приведёт к судебным искам, поскольку нет международной правовой базы, позволяющей нам распоряжаться чужими деньгами".
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Страны ЕС не согласовали предложение ЕК по использованию активов России
Вчера, 23:55
 
РОССИЯ Финансы США РФ ВЕНГРИЯ Виктор Орбан Мировая экономика
 
 
