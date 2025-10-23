https://1prime.ru/20251023/stal-863851346.html

Мировая выплавка стали в сентябре сократилась на 1,6 процента

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в сентябре сократилась на 1,6% в годовом выражении - до 141,8 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). "Мировое производство стали в 70 странах, отчитывающихся перед WSA, в сентябре 2025 года составило 141,8 миллиона тонн, что на 1,6% ниже, чем в сентябре 2024 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. При этом выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ в отчетном месяце снизилась на 5,3% - до 6,2 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она уменьшилась на 3,8% - до 5,2 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 10,1 миллиона тонн стали, что на 4,5% меньше, чем год назад, страны Европы вне ЕС - 3,6 миллиона тонн (рост на 1,4%). Страны Африки выпустили 2 миллиона тонн, увеличив показатель на 8,2%. Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 1,8%, до 8,8 миллиона тонн. США нарастили производство на 6,7%, до 6,9 миллиона тонн. В Южной Америке показатель уменьшился на 2,7%, до 3,5 миллиона тонн. Ближний Восток нарастил производство на 9,3%, до 4,6 миллиона тонн. Другие страны Азии, а также Океании в сентябре произвели 102,9 миллиона тонн стали, что на 2,1% ниже в годовом выражении. В Китае выплавка уменьшилась на 4,6%, до 73,5 миллиона тонн, в Индии она увеличилась на 13,2% - до 13,6 миллиона. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 0,9% и составила 1,839 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 70,7 миллиона тонн, сократившись на 7%.

