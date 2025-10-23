Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Русском Стандарте" рассказали о росте среднего чека по выходным - 23.10.2025
В "Русском Стандарте" рассказали о росте среднего чека по выходным
В "Русском Стандарте" рассказали о росте среднего чека по выходным
бизнес
Бизнес
06:46 23.10.2025
 
В "Русском Стандарте" рассказали о росте среднего чека по выходным

«Русский Стандарт»: средний чек в магазинах выходного дня вырос до 5 775 рублей

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. По итогам третьего квартала 2025 года средние чеки у россиян в популярных категориях трат выходного дня немного выросли, заметный рост произошел в сегменте обновления гардероба, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
"Средний чек в магазинах одежды и обуви по выходным третьего квартала составил 5 775 рублей. Во втором квартале он был 5 410 рублей", - говорится в исследовании.
Также небольшой рост произошел в сегменте кафе и ресторанов. "Средний чек в обозреваемый период здесь составил 1 004 рубля. Кварталом ранее он был ниже и составлял 955 рублей", - подсчитали аналитики.
По данным банка, в третьем квартале первое место по числу покупок ожидаемо заняли супермаркеты, где можно приобрести все - от продуктов до косметики и бытовой техники. "В минувшем квартале средний чек покупки в супермаркетах по выходным у россиян составил 876 рублей. Он практически не изменился по сравнению со вторым кварталом, когда был 853 рубля", - отмечают аналитики.
Также незначительный рост произошел в сегменте красоты. Согласно статистике банка, средний чек в парикмахерских и салонах красоты в третьем квартале составил 1 582 рубля. "Он немного вырос относительно второго квартала текущего года, когда был 1 508 рублей", - заключили аналитики.
 
