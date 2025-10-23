Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа самая "проблемная" статья расходов россиян - 23.10.2025, ПРАЙМ
Названа самая "проблемная" статья расходов россиян
06:31 23.10.2025
 
Названа самая "проблемная" статья расходов россиян

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Почти 40% россиян назвали покупки на маркетплейсах самой "проблемной" статьей расходов, которая заставляет забывать о финансовой дисциплине, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Главной "проблемной" статьей расходов в личных бюджетах россиян стали покупки на маркетплейсах. Более половины опрошенных (38%) признались, что именно здесь чаще всего теряют финансовую дисциплину", - пишут аналитики.
В исследовании приняли участие 2500 человек в возрасте от 18 до 60 лет из разных регионов России.
Почти треть россиян (32%) также зачастую не замечают, сколько в месяц тратят на курьерскую доставку и логистику. "Третья по частоте категория - автоматические подписки на цифровые сервисы, а также мобильные приложения (22%). Такие расходы часто остаются незаметными, поскольку списываются автоматически, и многие забывают про них вовсе", - сказано в исследовании.
Россияне также отметили, что часто теряют контроль при заказах еды из кафе и ресторанов, при покупке кофе навынос, перекусов, канцелярии или бытовой мелочи. Накопительный эффект таких расходов приводит к перерасходу бюджета у 30% россиян.
В ходе исследования также выяснилось, что несмотря на высокую осведомленность о пользе ведения бюджета, только 24% респондентов регулярно занимаются его планированием. Среди них 11% фиксируют доходы и расходы ежедневно, еще 13% - несколько раз в неделю.
 
