Суд над Ходыревым может быть перенесен из-за правительственного шатдауна

ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Судебный процесс над гражданином Казахстана Александром Ходыревым, которого в США обвиняют в киберпреступлениях, может быть перенесен из-за правительственного шатдауна, а также в связи с тем, что сторонам нужно изучить много документов, заявил в среду РИА Новости адвокат Ходырева Аркадий Бух. Окружной суд в штате Флорида опубликовал календарь, согласно которому рассмотрение дела Ходырева ожидается после 3 ноября. Однако защита подсудимого полагает, что процесс будет отложен до следующего года. "Если говорить коротко, мы ожидаем, что начало процесса будет перенесено. Главная причина заключается в объеме документов, которые необходимо рассмотреть. А во-вторых, федеральное правительство США сейчас не работает", - сказал Бух. Он пояснил, что, как правило, в судебном процессе задействованы многие федеральные ведомства, включая Бюро тюрем, Службу маршалов и другие. "Сейчас практически нереально координировать их действия", - добавил адвокат. "Проблема заключается в том, что многие ведомства не работают. Мы считаем, что в интересах клиента была бы относительная долгая задержка в рассмотрении, поскольку сейчас мы даже не знаем, когда правительство возобновит работу", - сказал Бух. Федеральное правительство в США не работает с 1 октября, поскольку республиканцы и демократы в конгрессе не могут договориться о законопроекте, предусматривающем его финансирование на новый бюджетный год. Ходырев проходит по одному делу с россиянином Павлом Кублицким, однако у них разные адвокаты. Адвокат Кублицкого пока не ответил на запрос РИА Новости. В сентябре прошлого года американские власти инкриминировали Ходыреву и Кублицкому два сговора с целью совершения мошенничества с использованием различных устройств. Согласно судебным документам, с 2014 по 2024 году оба ответчика входили в число главных администраторов платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнет-маркета WWH. Ее участники продавали и покупали похищенные персональные сведения, данные кредитных карт и банковских счетов, компьютерные пароли и прочую конфиденциальную информацию. Они также обсуждали способы осуществления киберпреступлений. Ходырев и Кублицкий прибыли в США в 2022 году, после чего запросили там убежище. Они обосновались во Флориде и вели роскошный образ жизни, хотя официально не имели работы, отмечается в документах.

