Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным

Добавлен бэкграунд. ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужно цели. "Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", - заявил Трамп журналистам. На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.

2025

россия, мировая экономика, сша, будапешт, рф, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков